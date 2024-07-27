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الحجاج: مجلس النواب كان متصالحاً مع الحكومة بشكل أضر به وبالمواطن

منذ ساعتين
الحجاج: مجلس النواب كان متصالحاً مع الحكومة بشكل أضر به وبالمواطن

وطنا اليوم_

الحجاج: ضعف أداء المجلس السابق انعكس على ثقة المواطن بالحياة التشريعية من جهة، والمشاركة بالانتخابات من جهه ثانية.

على الناخب أن يدرك أن القانون الحالي أعطى مساحة للأحزاب وهذا ما سيعزز حضور النائب في المستقبل ويزيد من ثقة المواطن بمجلس النواب.

المجلس النيابي السابق كان متصالحاً مع السلطه التنفيذية أكثر مما ينبغي، وهذا ما أثر على حضوره شعبياً.

قال أمين عام حزب البناء والعمل الدكتور زياد الحجاج أثناء استضافته في برنامج بين الجد والجد الذي يعرض عبر منصته الإعلامية وموقع وطنا اليوم الإخباري إن أداء مجلس النواب السابق لم يكن كما يريده المواطن الأردني وأكثر ما سجل عليه هو علاقته مع الحكومة التي كانت على حساب القرارات المصيرية التي تهم الواقع المعيشي للمواطن، وهذا ما فرض على الأحزاب السياسية اليوم أن تبذل جهداً مضاعفاً لإقناع الشارع الأردني بضرورة الانخراط بالعملية الانتخابية المقبلة مشيراً إلى ضرورتها من الناحية الوطنية، مع الإشارة إلى أن القانون أعطى مساحة مقبولة للأحزاب السياسية من حيث الحضور، وعلينا جميعا أن نتكاتف لإنجاح هذه التجربة السياسية والتشريعية الوليدة نظراً لحجم التحديات الخارجية والداخلية التي تحيط بنا.


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