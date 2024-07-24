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أمين مستودع يختلس كتب بقيمة 14 ألف دينار أردني

24 يوليو 2024
أمين مستودع يختلس كتب بقيمة 14 ألف دينار أردني

وطنا اليوم:أدانت الهيئة الثالثة المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان أمين مستودع مسؤول عن كتب الثانوي في إحدى المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم لواء الجامعة، لتلاعبه في عدد الكتب والتحريف بمستندات إخراج الكتب المسلمة إلى إحدى المدارس الخاصة.
وحكمت هيئة القاضي الدكتور مرزوق العموش التي عقدت برئاسته وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور المدعي العام القاضي الدكتور يزيد النوافلة، المتهم بجرم الاختلاس بطريق التزوير الإهمال بالواجبات الوظيفية، والحكم عليه الوضع بالأشغال 5 سنوات والحبس 3 أشهر وتضمينه مبلغ 29 ألفا و761.5 دينار.
وثبت للمحكمة أن المتهم يعمل أمين مستودع كتب المرحلة الثانوية في إحدى المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم لواء الجامعة، تلاعب وحرف في عدد الكتب وفي مستندات إخراج الكتب المسلمة إلى إحدى المدارس الخاصة، وكذلك إجراء التعديل على النسخة البيضاء من مستندات إدخال الكتب إلى المدرسة الخاصة، بما يتوافق مع التلاعب في أعداد الكتب الذي أجراه في سندات إخراجه.
وتمكن المتهم عن طريق ذلك بالاستيلاء على كتب قيمتها 13 ألفا و962.5 دينار.
كما تبين للمحكمة أنه بعد نقله من وظيفته كأمين مستودع إلى مديرية التربية والتعليم في لواء الجامعة، وإجراء جرد لمحتويات المستودع، وجود نقص قيمته 15,999 دينارا.
وجمعت المحكمة العقوبات لتصبح العقوبة الواجب تطبيقها، الوضع بالأشغال 5 سنوات والحبس 5 أشهر والرسوم والغرامة بمبلغ 14,712.500 دينار، وتضمينه كامل قيمة الكتب التي اختلسها جراء إهماله والبالغة 29,761.500 دينار.


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