100 ألف دينار حد اقصى لحملات مرشحي الدوائر المحلية

وطنا اليوم:حددت التعليمات التنفيذية الخاصة بالإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها لسنة 2024 الحد الاعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية.

وبحسب التعليمات المنشورة في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، فقد تضمن الحد الأعلى للقائمة الواحدة 100 ألف دينار للقائمة المحلية، و500 ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

وبينت التعليمات، أنّ الانفاق يتضمن المساهمات العينية والتبرعات والتمويل الذاتي سواء كان ماديًا او عينيًا ولا يزيد عن 100 ألف دينار للقائمة المحلية و500 ألف دينار للدائرة العامة.

وجاء في البند ب من المادة 6 للتعليمات أن على القوائم والمترشحين الذين يتلقون تبرعات مادية او عينية من جهات او اشخاص قبل واثناء الحملة الانتخابية الافصاح عنها ضمن نموذج الافصاح المعتمد من المجلس وتزويد الهيئة والمحاسب القانوني بها ليتم تثبيتها في ميزانية الحملة الانتخابية.

– التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024

-التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024

– التعليمات التنفيذية الخاصة بالإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها لسنة 2024