منظومة التعليم واقع وطموح

الدكتور جميل الشقيرات

ملتقى وطني خاص بالتعليم العام والعالي عقد بالجامعة الأردنية قبل يومين تحت عنوان منظومة التعليم في الأردن واقع وطموح.

المتحدث الرئيس في الملتقى الدكتور عدنان بدران(المدرس الجامعي،رئيس اكثر من جامعة، وزير تربية وتعليم، رئيس وزراء) حيث اعرب عن ضرورة التغيير الجذري في منظومتنا التعليمية لتأمين عقلية ديناميكية لدى الأجيال الحالية والقادمة تنمي لديها التساؤل والاستقصاء والتحليل الاستنتاجي.

الدكتور بدران وضع يده على جراح منظومتنا التربوية وان كنا على معرفة ودراية ببعض منها، حيث حذر من حالة العجز والارتجال التربوي والواسطة والمحسوبية والفساد وسؤ الادارة والتي أدت كلها إلى التراجع الكارثي في منظومتنا التعليمية سواء في المدارس أو الجامعات.

أكد الدكتور بدران على ضرورة تغيير دور المعلم من ملقن إلى ميسر إلى ماهر في تطبيق التعليم المدمج والاهتمام بتدريبة وتأهلية معرفيا ومسلكيا وان تتغير الأفكار حول المعلم لدى العقليات المتمترسة مع ثقافة الماضي من أجل بناء جيل مبدع يستطيع مجابهة تحديات العصر لأننا حقيقة بحاجة إلى تعليم اقل وتعلم أكبر لبناء مهارات التفكير المتعددة والانتقال إلى مدارات الاكتشاف والتأمل.

اعتقد ان مثل هذه الأفكار من قبل شخصية انغمست بالعمل التربوي والتعليمي تعتبر جرس إنذار حري أن يتوقف عندها أصحاب القرار أن أردنا اصلاح منظومتنا التعليمية وتحقيق الأعمدة الأربعة للتعليم في القرن الحادي والعشرين والتي تتضمن(أتعلم لأكون..اتعلم لأعرف…اتعلم لأعمل.. اتعلم كيف اعيش مع الاخرين).

ولنعلم جميعاً ان الوطن كنز كبير وان جماله وعزتة وقوتة ومنعته اغلى وأجمل من كل شيء…