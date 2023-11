كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا تحصل على جائزة صحة الطفل للكلية الملكية البريطانية للتمريض لعام 2023‎

وطنا اليوم:فازت الدكتوره مها عطعوط من كلية التمريض بجائزة صحة الطفل لعام 2023 للكلية الملكية البريطانية للتمريض (Royal College of Nursing ) وذلك لمساهمتها ضمن فريق (ISUPPORT) في مشروع دولي بعنوان :

Rights-Based Standards for Children Undergoing Tests, Treatments, Examinations and Interventions

وشاركت الدكتوره مها ضمن فريق (I SUPPORT) وهي مجموعة دولية من المهنيين الصحيين والأكاديميين والشباب والآباء والمتخصصين في حقوق الطفل وعلماء النفس والعاملين في مجال الشباب الذين لديهم شغف بصحة الأطفال ورفاهيتهم، خاصة عندما يتفاعلون مع خدمات الرعاية الصحية.

ويتكون فريق (ISUPPORT) من أكثر من 50 عضوا من جميع أنحاء العالم (المملكة المتحدة، أيرلندا، الأردن، إندونيسيا، كمبوديا، جنوب أفريقيا، السويد، أستراليا، نيوزيلندا، البرازيل، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، هولندا، ملاوي وكوريا). وقام الفريق بالعمل معًا طوال عامي 2021 و2022 لتطوير معايير للأطفال والشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و18 عامًا) الذين يخضعون لإجراءات سريرية، بناءً على المعايير الدولية لحقوق الطفل المتفق عليها والتي حددتها اتفاقية حقوق الطفل (1989).

تهدف هذه المعايير إلى ضمان أن تكون السلامة الجسدية والعاطفية والنفسية للأطفال والشباب على المدى القصير والطويل ذات أهمية مركزية في أي عملية صنع قرار بشأن الإجراءات أو الممارسات الصحية المقدمة لهم.

وقد تم تطوير المعايير من خلال المشاورات المستمرة والمكثفة داخل فريق العمل المشترك ومع المنتديات القائمة للشباب وأولياء الأمور. ولقد سعى الفريق أيضًا للحصول على تعليقات ومدخلات وتوافقات أوسع من خلال جولتين من الاستطلاعات الدولية عبر الإنترنت مع الأطفال والشباب والآباء والمهنيين.

لمزيد من التفاصيل حول المشروع يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمشروع :

https://www.isupportchildrensrights.com