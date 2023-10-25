الصفدي : غوتيريش تحدث بما تتطلبه منه وظيفته والإنسانية

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ضرورة وقف الحرب على غزة والمعاناة التي تنتجها.

وخلا مقابلة مع قناة “اي بي سي”، أمس الثلاثاء، أضاف الصفدي أنه “علينا أن نجتمع جميعا للعمل من أجل السلام”.

ودعا إلى وقف “هذه الحرب العبثية. والموت والدمار. والعمل الذي لا يؤدي إلا إلى المزيد من الكراهية لدى كلا الجانبين”.

وحذر من امتداد الحرب في غزة إلى الضفة الغربية ولبنان، ونشوب حرب إقليمية تكون كارثية على الجميع بشكل حقيقي.

وقال إن تهجير السكان جريمة حرب، وانتهاك واضح لاتفاقية جنيف وبروتوكولاتها، كما إنه “لن يحل المشكلة”، مشددا على أنه “لا ينبغي ولا يمكن السماح لإسرائيل بنقل الأزمة التي خلقها الاحتلال إلى المنطقة”.

وأشار إلى أن الأردن يستضيف 2.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”.

وقال إن الأردن وقع معاهدة سلام مع إسرائيل منذ نحو 30 عامًا، “فنحن نعرف هذا الصراع والطريق الوحيد لحله وهو حل الدولتين”، مشيرا إلى أن بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي يجعل هذا الحل أقل قابلية للتطبيق يوما بعد يوم.

وشدد على أن طرح “الدولة الواحدة” لن يكون حلا، بل ستتبدى قباحة الفصل العنصري، مبينا أنه إذا لم تحل الدولتان فسيستمر الصراع والمعاناة والتهديد بالحرب عاماً بعد عام.

وبين أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش تحدث حول الحرب على غزة، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية، “كما ينبغي باسم مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وزاد أن غوتيريش تحدث بما تتطلبه منه وظيفته والإنسانية، فلقد دعا إلى إنهاء الحرب، والاحتلال، والعودة إلى السلام، مشيرا إلى أنه “إذا كان هذا سببًا لانتقادات البعض، فنحن في وضع سيء جدًا حقًا