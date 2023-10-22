هكذا وصفت الصحافة العبرية نتنياهو وهو يرتمي في احضان بايدن

وطنا اليوم – تتواصل زيارات المسؤولين الأجانب إلى إسرائيل، ومنهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي التقت نتنياهو، والتُقطت لهما صورة عناق تذكر بصورة عناق الرئيس الأمريكي بايدن لنتنياهو الأسبوع الماضي، والتي اعتبرتها أوساط صحافية إسرائيلية صورة معبرّة عن اهتزاز ثقة نتنياهو بنفسه، وهو يبدو قد ارتمى في أحضان بايدن.

من هؤلاء الصحافيين، نحاميا شطرسلر، المحلل للشؤون الاقتصادية، الذي قال إن صورة بايدن يحتضن نتنياهو وهو يرمي بنفسه على كتف الرئيس الأمريكي، تشبه صورة الولد الخائف الباحث عن الأمن والاطمئنان لدى والده.

من جهتها قالت رئيسة الحكومة الإيطالية خلال قمة القاهرة قادمة من تل أبيب، إنه على المجتمع الدولي منع تدهور الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي هذا السياق، كان محرر الشؤون الدولية في القناة 13 العبرية، نداف أيال، قال إن الحجيج الغربي جاء بعدما أدركت أوروبا والولايات المتحدة أن ضربة حماس “طوفان الأقصى” أفقدت إسرائيل صوابها، وإن هناك حاجة لحمايتها من أعدائها ومن نفسها أيضا، كونها تمتلك أسلحة خطيرة وكثيرة، لكنها فاقدة للثقة بالنفس وخائفة، مما يعرضها للتورط بأخطاء وحماقات خطيرة تشعل حربا أوسع.