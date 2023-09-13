لاسباب امنية…. فيسبوك يحظر صحفي اردني 54 عام

وطنا اليوم – اقدمت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، على حظرِ صحفيِّ أردنيّ لمدة تصل إلى نحو 54 عامًا، ليكون هذا الحظر هو الأطول في تاريخ فيسبوك.

ونشرالصحافي والإعلاميّ الأردني محمد العرسان رئيس تحرير راديو البلد وموقع عمان نت، نص الرسالة عبر صفحته على موقع “إنستغرام” وعلق عليها قائلًا: “حظرني فيسبوك لمدة 19582 يومًا.. لا رسائل ولا منشورات ولا حتى إعجابات.. ولا أعرف السبب ولم يصلني إشعار”.

وفي مقطع فيديو مصور، أوضح العرسان بأنه تفاجأ من هذا الحظر الذي لم تبيِّن إدارة فيسبوك سببه، وإنما اكتفت برسالة أن الحظر جاء “لأسباب أمنية”، معتذرًا لمتابعيه عن التواجد عبر صفحته الشخصية لمدة (54) سنة.