بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

رئيس مجلس امناء جامعة فيلادلفيا يلتقي مجلس العمداء‎‎

منذ دقيقتين
رئيس مجلس امناء جامعة فيلادلفيا يلتقي مجلس العمداء‎‎

وطنا اليوم:التقى رئيس مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الموسى مجلس عمداء جامعة فيلادلفيا بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم ونائب الرئيس الأستاذ  الدكتور خالد السرطاوي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمسيرة الجامعة، وأبدى الدكتور الموسى توجيهاته بضرورة المضي قدماً في دفع مسيرة الجامعة ورسالتها وتطوير برامجها بهدف تحقيق الأهداف المنشودة ضمن خططها الاستراتيجية في المجالات العلمية والأكاديمية والتدريسية وخدمة المجتمع المحلي مع التأكيد على أهمية التركيز على عضو هيئة التدريس والطالب باعتبارهما محور العملية التدريسية واستحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع سوق العمل . كما استمع إلى مداخلات وملاحظات من الأستاذة العمداء حول سير العملية التعليمية وسبل تطويرها .


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

17:07

الاتحاد الأوروبي وأورنج الأردن يفتتحان “قرية أورنج الرقمية” في إربد

17:04

16 من المبدعين يفوزون بجوائز جامعة فيلادلفيا للعام 2021‎‎

16:50

الحكومة: إجراءات لتصويب 12 استيضاحاً رصدت خلال أيَّار

16:44

اعلان هام من الضمان للاستفادة من برنامج تقسيط

16:37

قروي إندونيسي يصطاد تمساحاً عملاقاً باستخدام الحبل فقط

16:25

حريق كبير بالقرب من مصانع البا هاوس

16:19

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السرحان والدلابيح وزيتون

16:16

إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

16:12

مهيدات: تعيين 149 موظفا بدل مجاز في الغذاء والدواء

16:07

ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 19

15:30

الصفدي يلتقي مسؤولة في وزارة الخارجية البريطانية

15:19

عملية تخدير نادرة على مستوى مستشفيات البشير

15:10

الكشف عن مشاركة مقاتلين من دول عربية في معارك أوكرانيا

15:10

اطلاق نيران على رئيس مركز أمني دون ان تصيبه في شارع الستين.. تفاصيل

15:04

الخدمة المدنية: بدء تعبئة جدول التشكيلات بعد صدور الإرادة الملكية

14:58

تجريم رئيس ناد رياضي اختلس تبرعات من الديوان الملكي

14:42

مبارك تخرج محمد جوهر من جامعة آل البيت

14:37

الزريقي يوقع على كشوفات ظفار العماني إلكترونيا

14:24

التعليم العالي : 38 ألف طالب وافد في الجامعات الأردنية

14:15

الاعتداء على الكوادر الصحية.. مشاهد متكررة وسط غياب الحلول الجذرية

14:08

الأردن بالمرتبة 11 عربياً على مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية

14:05

الفيصلي يقيم معسكر بالعقبة و رفع الحجز بشكل رسمي

14:03

تحذير جديد من الأوراق المالية حول شركات البورصات

13:56

الركود التضخُّمي والحاجة إلى مقاربات علاجية جديدة 

13:30

اعتداء بالضرب على طبيب في إحدى مستشفيات إربد نتيجة عدم السماح لمرافق بدخول غرفة التوليد

13:01

العالم اليوم

12:59

وفاتان بحادث سير مروع في العاصمة عمّان

12:54

الفايز : الاردن يقوم باجراء اصلاحات شامله اقتصادية وسياسية

12:47

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في الرمثا

12:44

غرامة مالية بحق فلسطيني بسبب رفضه تعليم اللغة العربية لشرطي من الاحتلال

12:35

روسيا تتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ 1918.. ووزير ماليتها يهدد

12:35

الغذاء والدواء: فحص187 ألف عينة لمواد غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

12:26

ضبط اعتداءات كبيرة على المياه في الكرك وجرش

12:23

عاجل – إدارية النواب توصي بتحويل ملف تعيينات بالغذاء والدواء إلى مكافحة الفساد

12:19

مصدر : القاتل فاوض رجال الأمن ما يقارب النصف الساعة وطلب شرب الماء

12:10

تعديلات على مناهج دراسية من الصف الأول للتوجيهي

12:05

محافظ الزرقاء يرعى تخريج رياديي برنامج “انهض”

11:52

العمل تفتح باب استقدام عاملات منازل من “ميانمار”

11:45

زعماء “السبع” يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر

11:39

“ناتو” شرق أوسطي: تقدير موقف

11:38

ارتفاع إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة في الأردن

11:34

الخصاونة يستنكرون الاعتداء على ابنهم الطبيب

11:10

مذكرة تفاهم بين جامعتي عمان الاهلية وسرت الليبية

11:08

طعن شاب بمشاجرة جماعية بالأغوار الشمالية

11:03

مفتي المملكة: تحري هلال ذي الحجة مساء الأربعاء المقبل

10:54

ما هي الأعمال التي يسمح لزوج المواطنة السعودية العمل فيها بالمملكة

10:44

وزير التربية ينفي حقن طالبة اردنية بإبرة مخدرة

10:15

محلات في إربد تبيع ألعابًا بلون علم المثليين

وفيات

وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022