رئيس مجلس امناء جامعة فيلادلفيا يلتقي مجلس العمداء‎‎

وطنا اليوم:التقى رئيس مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الموسى مجلس عمداء جامعة فيلادلفيا بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم ونائب الرئيس الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمسيرة الجامعة، وأبدى الدكتور الموسى توجيهاته بضرورة المضي قدماً في دفع مسيرة الجامعة ورسالتها وتطوير برامجها بهدف تحقيق الأهداف المنشودة ضمن خططها الاستراتيجية في المجالات العلمية والأكاديمية والتدريسية وخدمة المجتمع المحلي مع التأكيد على أهمية التركيز على عضو هيئة التدريس والطالب باعتبارهما محور العملية التدريسية واستحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع سوق العمل . كما استمع إلى مداخلات وملاحظات من الأستاذة العمداء حول سير العملية التعليمية وسبل تطويرها .