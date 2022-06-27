تعديلات على مناهج دراسية من الصف الأول للتوجيهي

وطنا اليوم:كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، عن انتهاء المركز الوطني لتطوير المناهج من تطوير وطبع بعض المناهج الجديدة لطلبة المدارس، من بينهم طلبة التوجيهي جيل 2005.

عويس قال في تصريحات، اليوم الإثنين، إنه سيتم طرح بعض المناهج الجديدة لطلبة الثانوية العامة العام الدراسي المقبل.

وأوضح أن من بين هذه المناهج؛ العلوم الإنسانية مثل الكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض، والثقافة الإسلامية، بالإضافة إلى مبحث الرياضيات للفرعين الأدبي والعلمي، وسيكون بعضها جاهزاً للطرح خلال الفترة القادمة، لاعتمادها العام الدراسي المقبل.

كما تم تطوير بعض المناهج الدراسي من الصف الأول وحتى الحادي عشر، ومنها مناهج العلوم الإنسانية والثقافة الإسلامية، وفق وزير التربية.

وأشار إلى أن الكتب الجديدة سيتم تدريب المعلمين عليها وتأهيلهم، لتقديمها للطلبة بأفضل الطرق.

ولفت عويس إلى أن تطوير المناهج يأتي لتزويد الطلبة بكتب متقدمة، تختلف عن الكتب السابقة، وتتضمن أنواعاً مختلفة من التفكير والتحليل التي تساعد الطلبة دراسياً، وتركز على البناء المعرفي والمهاري للطلبة.

من جهة أخرى، قال وزير التربية ، إن لجنة تطوير امتحان الثانوية العامة انتهت من عملها، ووضعت توصياتها بيد الوزارة.

وأضاف عويس، أن التوصيات سيطبق منها العديد من الأمور خلال العام الدراسي المقبل، بينما سيتم اعتماد التوصيات الأخرى في السنوات المقبلة