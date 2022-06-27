بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تعديلات على مناهج دراسية من الصف الأول للتوجيهي

منذ 27 ثانية
تعديلات على مناهج دراسية من الصف الأول للتوجيهي

وطنا اليوم:كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، عن انتهاء المركز الوطني لتطوير المناهج من تطوير وطبع بعض المناهج الجديدة لطلبة المدارس، من بينهم طلبة التوجيهي جيل 2005.
عويس قال في تصريحات، اليوم الإثنين، إنه سيتم طرح بعض المناهج الجديدة لطلبة الثانوية العامة العام الدراسي المقبل.
وأوضح أن من بين هذه المناهج؛ العلوم الإنسانية مثل الكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض، والثقافة الإسلامية، بالإضافة إلى مبحث الرياضيات للفرعين الأدبي والعلمي، وسيكون بعضها جاهزاً للطرح خلال الفترة القادمة، لاعتمادها العام الدراسي المقبل.
كما تم تطوير بعض المناهج الدراسي من الصف الأول وحتى الحادي عشر، ومنها مناهج العلوم الإنسانية والثقافة الإسلامية، وفق وزير التربية.
وأشار إلى أن الكتب الجديدة سيتم تدريب المعلمين عليها وتأهيلهم، لتقديمها للطلبة بأفضل الطرق.
ولفت عويس إلى أن تطوير المناهج يأتي لتزويد الطلبة بكتب متقدمة، تختلف عن الكتب السابقة، وتتضمن أنواعاً مختلفة من التفكير والتحليل التي تساعد الطلبة دراسياً، وتركز على البناء المعرفي والمهاري للطلبة.
من جهة أخرى، قال وزير التربية ، إن لجنة تطوير امتحان الثانوية العامة انتهت من عملها، ووضعت توصياتها بيد الوزارة.
وأضاف عويس، أن التوصيات سيطبق منها العديد من الأمور خلال العام الدراسي المقبل، بينما سيتم اعتماد التوصيات الأخرى في السنوات المقبلة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:05

محافظ الزرقاء يرعى تخريج رياديي برنامج “انهض”

11:52

العمل تفتح باب استقدام عاملات منازل من “ميانمار”

11:45

زعماء “السبع” يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر

11:39

“ناتو” شرق أوسطي: تقدير موقف

11:38

ارتفاع إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة في الأردن

11:34

الخصاونة يستنكرون الاعتداء على ابنهم الطبيب

11:15

فتح باب التجنيد بالقوات المسلحة للبلقاء والكرك

11:10

مذكرة تفاهم بين جامعتي عمان الاهلية وسرت الليبية

11:08

طعن شاب بمشاجرة جماعية بالأغوار الشمالية

11:03

مفتي المملكة: تحري هلال ذي الحجة مساء الأربعاء المقبل

10:54

ما هي الأعمال التي يسمح لزوج المواطنة السعودية العمل فيها بالمملكة

10:44

وزير التربية ينفي حقن طالبة اردنية بإبرة مخدرة

10:15

محلات في إربد تبيع ألعابًا بلون علم المثليين

10:06

%9 نسبة انخفاض قضايا المخدرات في الأردن

10:01

صناعة الاردن تنفي قيام شركات ألبان محلية برفع أسعارها

09:53

وزير التربية: سنتعامل مع قرار حل مجلس نقابة المعلمين وفق القانون

09:49

فلكيا.. عيد الأضحى 9 تموز القادم

09:40

اضراب مفتوح لكافة انماط النقل احتجاجا على رفع اسعار المحروقات

09:35

القرالة: وزارة الصحة تعاني من نقص الأطباء

09:30

الاحتلال يشرع بتسجيل أراض حول المسجد الأقصى بملكية يهود

09:24

وفيات الاثنين 27-6-2022

09:21

شاهين : أسعار السيارات الكهربائية في الأردن مرشحة للارتفاع بشكل كبير

06:35

ماذا قال الناطق باسم الامن العام بعد انتحار قاتل أيمان ؟

03:54

الامن العام : وفاة قاتل الفتاة متاثرا باصابته بعد اطلاقه النار على نفسه

03:38

العطلة الصيفية ٣ أشهر فراغ قاتل للأطفال والمراهقين

01:17

محافظ البلقاء يناقش الواقع السياحي مع شبان وشابات من السلط

01:13

رصاص وبلطات وسكاكين وقبضات

23:04

سقوف سعرية على النفط الروسي ماذا تعني

22:57

تفاصيل اللحظات الاخيرة لقاتل الطالبة ايمان

20:40

شاهد صور العملية الامنية لاعتقال قاتل طالبة التطبيقية في بلعما

20:33

السياحة تنظم دورة تدريبية لرفع قدرات لجان الرقابة والتفتيش بالقطاع السياحي

20:32

مطالبة نيابية بزيادة رواتب الموظفين بسبب التضخم

20:28

كناكرية: حل مجلس نقابة المعلمين لا يقبل الطعن

20:23

العسعس: لا تغيير على ضريبة تسجيل الاراضي والتخمين

19:54

الأمن : تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته اقدم على اطلاق النار على نفسه

19:45

منحة بريطانية للأردن بقيمة 50.2 مليون جنيه استرليني

19:37

الأمن يحقق بشكوى طالبة تعرضت للاعتداء من أخريات

19:31

الشمالي يبرر ارتفاع أسعار السلع الأساسية محليًا

19:28

يوم توعوي حول مرض السيلياك في مستشفى الجامعة الأردنية

19:25

البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم دون 3% العام القادم

19:22

تقرير كورونا الأسبوعي: 881 إصابة جديدة ولا وفيات

18:52

بحث معيقات تواجه أعمال المخلصين والمستثمرين في المنطقة الحرة

17:47

الفوسفات تسلك الطريق الصحيح باستثمار راس المال الوطني في مشاريعها

17:33

“التربية” توضح حول حادثة الاعتداء على طالبة من قبل زميلاتها بطريقة وحشية

16:55

تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات حفل تخريج احدى الروضات بالعقبة

16:47

قاتل نيرة أمام المحكمة: هددتني بالقتل وكنت أنفق عليها وامها السبب

16:35

عبر شراكة استراتيجية بين هيئة تنشيط السياحة وأومنيس ميديا

16:34

الأردن يستضيف النسخة الأولى من ملتقى “كلام مدينة” أكتوبر المقبل

وفيات

وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022