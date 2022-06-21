وطنا اليوم:كشف رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية بلال روبين عن ارتفاع عدد الحجاج الأردنيين إلى 4 آلاف حاج بعد أن كان 3622 حاجاً.

وقال ، إن عدد رحلات تفويج الحجاج الأردنيين عبر البر (الحافلات) سيكون رحلتين، تنطلق الأولى بتاريخ 27 حزيران والثانية في 28 حزيران الحالي.

وأضاف أن رحلات تفويج الحجاج عبر الجو ستكون أكثر من البر، بحيث يبدأ تفويج أول رحلة في 1 تموز المقبل وتستمر لغاية 4 الشهر نفسه.

وبين روبين أن مكاتب الحج والعمرة أنهت ترتيباتها الخاصة بالحج من مساكن ونقل وغيرها، حيث سيكون أقصى مسافة تبعد فنادق الحجاج عن الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة 1500 متر.

وأشار إلى أن كل فندق يحتوي على 800 سرير، ويتميز بجودة خدماته ونظافته العالية، بالإضافة إلى توفير وجبات غداء ووجبات إفطار وعشاء جيدة