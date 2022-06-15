بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

الفلسفة في جلسة علنية على قناة المملكة

منذ ثانيتين
الفلسفة في جلسة علنية على قناة المملكة

بقلم: الدكتور محمود المساد

مدير المركز الوطني لتطوير المناهج السابق

    مَنْ تابَع جلسة الأمس حول الفلسفة في مناهج التعليم في الأردن على قناة المملكة في برنامج جلسة علنية الذي يقدمه الإعلامي الكبير الأستاذ سامي القرعان، يصاب بالإحباط والخوف على مستقبل التعليم العالي، ويدرك للوهلة الأولى أن فقر التعليم لا يقتصر على الصفوف الثلاثة الأولى فقط، بل وعلى حملة الدكتوراة، وإلا كيف يتم الربط بين تعليم الفلسفة وتعليم التفكير بالضرورة، بمعنى أن عدم تدريس وزارة التربية والتعليم لمادة الفلسفة ترك التعليم في الأردن تلقينيّا ودون تعليم تفكير، بل قادهم الفهم الواهم بأن تعليم التفكير يقتصر فقط على مادة الفلسفة!! ألم يعرف أو يسمع هؤلاء البشر بأن تعليم التفكير له حضور كامل  في المواد الدراسية كافة، وفي كل الصفوف، وفي جميع مواقف التعلم داخل المدارس وخارجها؟!

    ألم يسمعوا أن التعليم في الأردن يحاول جادّا الانتقال بالتعليم من كمّي تلقينيّ إلى نوعيّ قائم على التفكير منذ مؤتمر التطوير التربوي عام ١٩٨٩، وأن إخفاقه بتحقيق ذلك لا يعود لغياب الفلسفة من قريب أو من بعيد .

    إن المتابع للحلقة إياها يكتشف بسهولة سطحية الأفكار التي سوّغت للزوم إعادة مادة الفلسفة للخطة الدراسية الأردنية في التعليم المدرسي من خلال الربط بتعليم التفكير فقط ، ألم يفكروا بأن حصر تعليم التفكير بمادة أو كتاب أو برنامج هو تفكير ظالم للتفكير كون التفكير، والتفكير الناقد، والتفكير الإبداعي منحًى عامّا ومنهج بحث يجب أن يتغلغل في كل المواد والصفوف؛ لينتج متعلما مفكرا؟  كيف نطالب بالمزيد النافع، ونفضل ما هو أقل وأصغر؟

    والمدهش في الموضوع هو أن أحدهم يقول: إن المسّاد يختبئ برفضه الفلسفة وراء التربية الوطنية وتاريخ الأردن. ألم تعرف عزيزي أن تدريس كتاب فلسفة في الصف الحادي عشر، والصف الثاني عشر في مادة الدراسات الاجتماعية بالحصص المقررة نفسها  سيكون على حساب كتاب التربية الوطنية وكتاب تاريخ الأردن وكتاب الجغرافيا؟ ولمعلوماتك عزيزي أيضا أن ما ينقصنا في التعليم الأردني أكثر هو التربية الوطنية، وتاريخ الأردن وجغرافيّته التي باتت نهبا وخرقا من كثير ممن يدّعون عدم ضرورة اكتساب هذه القيم، والتمكن منها  . 

    وكيف نفاخر بأهمية التفكير الفلسفي وعلوّ مكانته ونحن نحشد للحلقة جمهورا يؤيد، وآخرون يحشدون جمهورا لا يؤيد؟ وهل مثل هذه الأمور تحتاج للتصويت؟! 

    حماك الله يا وطني، فعلى أرضك يحدث ما لا يُعقل!! وليعلمِ المجتمع الأردني بأسره أن لا أحد لديه العقل والبصيرة، يقبل أن يقف ضدّ تعليم التفكير والمنطق والحكمة والجمال!! فهي بالطبع مفاهيم ومهارات مدمجة في أي محتوى تعلمي، لكننا ضدّ أي مفردات وكلمات وأفكار لا غاية لها إلا الاستفزاز والمماحكات التي تبعد المجتمع  عن قضايا أكثر أولوية واهتماما  من التركيز على موضوع التفكيرالذي هو جزء أساسي من عقل الإنسان بعامة ونهجه الحياتي.

والله من وراء القصد،،،


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:28

الحباشنة يطالب الحكومة بوقف بيع الخبز في المحلات التجارية

12:21

%100 حجوزات فنادق البترا بين أيلول وتشرين الثاني

12:15

جيدكو تغطي نصف كلفة شحن الصادرات الاردنية

12:13

دراسة: انخفاض انتشار فقر الدم بالأردن

12:07

رصد مركبة تسير بسرعة 202 كلم على طريق الـ100

12:00

استبعاد ٥ الآف أسرة من برنامج الدعم النقدي بعد تحسن مستوى معيشتهم

11:47

المدعي العام يوقف قاتل زوجته لأسبوعين على ذمة التحقيق

11:42

الصحة العالمية : اسم فيروس جدري القرود سيتغير

11:26

وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقل

11:18

شكاوى من انتشار الحفر في شوراع معان

11:15

مطالب بالسماح لشركات التأمين بتحديد قيمة القسط الإلزامي

11:05

وفاة 8 أشخاص في حريق خلال عيد ميلاد بإيران

10:50

الحكومة تدرس عملية فرض رسوم على الطرق السريعة

10:39

ولي أمر طالبتين يعتدي على معلمتين “بموس” في مدرسة بعجلون

10:31

أمانة عمّان تستكمل مشروع أبراج السادس على 3 مراحل

10:19

اتفاقية لتعزيز التعاون بين عمان الاهلية و نقابة المهندسين

10:17

مدارس الجامعة الأولى تستضيف حفل تكريم المتميزين في النشاطات والمسابقات الثقافية

09:54

وزير العمل يبحث ونظيره القطري تبادل الخبرات واستقدام العمالة

09:49

الجزائر تبحث إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي

09:43

عدنان حمد: المكان الطبيعي للنشامى بين كبار آسيا

09:36

الامم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة لاغلاق مطار دمشق

09:32

نظام “الكاد” ينقذ مواطن في سيل جرش

09:27

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر في 26 حزيران الحالي

09:16

وفيات الأربعاء 15-6-2022

09:08

وادي الأردن : 75 مليون متر مكعب من المياه في السدود

09:03

إغلاق المجال الجوي السويسري حتى إشعار آخر

08:11

ماقصة الطائر المرسوم على ذيل الطائرات العراقية ؟

06:19

مركز تطوير الأعمال يناقش فرص “الاقتصاد الأزرق” في العقبة

05:33

في حديث مثير أمين عام الوحدة الشعبية: هل تفلح سياسات الجباية والخصخصة فى توفير الاستقرار؟

01:04

الضمان تسمح لمتقاعديها الراغبين بعدم تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية لشهر حزيران الحالي التواصل معها على الرقم 117117

23:52

هآرتس : محادثات جارية لبيع شركة التجسس الإسرائيلية NSO إلى مقاول دفاعي أمريكي

23:47

تهنئة وتبريك للدكتور علي عبدالسلام المحارمة

22:35

رئيس جامعة الإسراء يستقبل وفد من نادي الوحدات

22:34

الرؤية الاقتصادية 2030 لحزب جبهة العمل الإسلامي .. تغطية إعلامية متواضعة

22:02

مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يشرع باستقبال طلبات المشاركة في مسابقة كأس العالم للريادة 2022  

21:55

اطلاق خط جوي جديد بين ميلان وعمان

21:49

مسافات بلا حدود وبالتعاون مع مجموعة مطاعم حماده تطلق سباق الدرب البيئي الأول

21:17

منتخبنا الوطني يتأهل إلى نهائيات آسيا بالعلامة الكاملة

20:58

مالية النواب تحيل مخالفات في العقبة إلى مكافحة الفساد

20:54

البرلمان الكويتي يوافق على منح 10 آلاف دولار منحة لكل متقاعد

20:32

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن الأربعاء

20:28

الشواربة : استراتيجية أمانة عمّان اقترنت بخطط تنفيذية قابلة للتنفيذ

20:22

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأردن و الكويت في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس اسيا 2023

20:20

وزير الزراعة : ملف الأعلاف فيه فساد وسرقة وتزوير ولغوصة

20:13

281 مليون دينار متطلبات المرحلة 2 من الباص السريع

19:53

تحويلات مرورية من رأس النقب إلى الحميمة

19:38

مهيدات: انخفاض المخالفات الحرجة المتصلة بالغذاء

19:33

وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة وصناعة قطر زيادة تشغيل الأردنيين

وفيات

وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحم