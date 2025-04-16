بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تعليمات معدلة لتقييم مطابقة المركبات الكهربائية

دقيقتان ago
تعليمات معدلة لتقييم مطابقة المركبات الكهربائية

وطنا اليوم:صدرت في الجريدة الرسمية، الأربعاء، التعليمات المعدلة لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية رقم 3 لسنة 2025، التي تُقرأ مع تعليمات عام 2024 كتوجيهات موحدة.
وتضمنت التعديلات إعادة تعريف المركبة الكهربائية، لتُصبح: “مركبة الركوب التي تُدار بمحرك كهربائي فقط، وتزيد سرعتها عن 25 كم/ساعة، ولا يتجاوز عدد ركابها 9 أشخاص بمن فيهم السائق”.
وشملت التعديلات المادة 4 من التعليمات الأصلية، حيث تم استبدال عبارة “يحظر استيراد وعرض” بعبارة “يُمنع إدخال” كما تم إلغاء عبارة “أو الإعلان عنها” من نهاية المادة.

وفي المادة 5، جرى تعديل الفقرة (أ) بإلزام تقديم إحدى الوثائق التالية للمركبة الكهربائية الجديدة: شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Whole Vehicle Type Approval Certificate، شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Type Approval of Vehicles Produced in Small Series Certificate، شهادة المطابقة الخليجية ( Gulf Standards Organization Conformity Certificate (GSO، وثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS).
كما شملت التعديلات استبدال عدة مصطلحات في الفقرات (ب) و(ج)، منها استخدام كلمة “تقرير” بدلاً من “إحدى الشهادات” و”صادر” بدلاً من “شهادة صادرة” بالإضافة إلى استبدال كلمة “الوثائق” مكان “الشهادات”.
وتمت إعادة ترقيم بعض الفقرات، بالإضافة إلى إضافة فقرة جديدة (ب) تنص على قبول شهادة الموافقة الأوروبية المشار إليها ضمن أسس يحددها مجلس إدارة المؤسسة.
كما تم إلغاء المادتين (8) و(9) من التعليمات الأصلية، وتعديل المادة رقم (9) السابقة لتُصبح مادة جديدة تنص على تشكيل لجنة من قِبل المدير العام للنظر في أي حالات أو خلافات تنشأ حول تطبيق التعليمات، ويُعتبر قرار المدير العام في هذه الحالات نهائيًا.
وبحسب التعديلات؛ تمت إعادة ترقيم المواد 9 و10 لتصبح 8 و9، بالإضافة إلى تعديل الملحق (ج) من التعليمات الأصلية، حيث تم إلغاء البند رقم (5)، وإعادة ترقيم البنود 6 و7و8 لتصبح 5 و6 و7 منه على التوالي.
كما صدر في الجريدة الرسمية قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني.
وصدر نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري، ونظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري، ونظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية.
كما صدر قرار بالموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، وتعليمات معدلة لتعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2025، إضافة إلى تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2025.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:23

‏ بني مصطفى: منصة “نزاهة” نقلة نوعية في مسيرة تمكين مؤسسات المجتمع المدني

20:19

صحيفة: واشنطن تنوي مطالبة أكثر من 70 دولة بمنع الصين من الوجود بأراضيها

20:07

إسرائيل تمهد لأكبر حملة تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية

19:58

الحبّ_الرّاسخ … يا رمح عربيّ القامة .

19:55

المومني: سنكون بالمرصاد لكل محاولات الخروج على الأمن

19:52

“بيان تحذيري حول الدعوات المشبوهة لإحياء الخلافة وزعزعة أمن الوطن”

19:42

إدارة التأمين الصحي المدني تحتفل برفع العلم بيوم العلم الأردني

19:40

يوم العلم الأردني: رمز العزة والسيادة

19:39

عشيرة ابونواس تستنكر المخططات الارهابية

19:36

عشائر القطيفات : الأردن سيكون على الدوام مقبرة لكل العصابات الإجرامية الإرهابية

19:34

مركز زها يحتفي بيوم العلم بأجواء وطنية

19:14

حسّان: زيارتي إلى واشنطن بنّاءة ومثمرة بفضل جهود جلالة على المستويات كافة

وفيات
قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025