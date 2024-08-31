“واللا”: تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل قوائم أسرى للإفراج عنهم

وطنا اليوم_نقل موقع “واللا” الإسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تسجيل تقدم في #مفاوضات #تبادل_الأسرى ووقف إطلاق النار بين ” #حماس ” و #إسرائيل، وتبادلهما قوائم بالأسرى والرهائن.

وأشارت المصادر إلى أن “تقدما طرأ في المفاوضات بين الجانبين حول تفاصيل #الاتفاق وتبادلا عبر الوسطاء قوائم بأسماء الأسرى الإسرائيليين وكذلك #الأسرى الفلسطينيين الذين يطالبان بتحريرهم.

ولفت المسؤولون إلى أن “جولتي المفاوضات في القاهرة والدوحة، الأسبوع الحالي تركزت على محاولة الاتفاق على كافة تفاصيل تنفيذ الاتفاق والتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، وأن الموضوع المركزي كان تبادل الأسرى”.