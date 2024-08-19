بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

تشكيلات جديدة في وزارة الخارجية – أسماء

منذ 36 ثانية
تشكيلات جديدة في وزارة الخارجية – أسماء

وطنا اليوم:قررت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إجراء تعيينات واسعة في المديريات التابعة لها.
حيث تم تعيين السفير امجد القهيوي مفتشا عاما للوزارة، والسفير وليد عبيدات مديرا لمديرية الشؤون الاوروبية، والسفير سجا سطام حابس المجالي، مديرا لمديرية حقوق الانسان، والسفير رولان سمارة مديرا لمديرية الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير زيد ابوحسان مديرا لمديرية شؤون المغتربين، والوزير المفوض علي البصول مديرا لمديرية المنظمات الدولية، والوزير المفوض عدي خير مديرا للمكتب الخاص بالوكالة والقيام بأعمال مدير مكتب تنسيق المفاوضات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:13

157 ألف دينار غرامة على الفيصلي و98 ألفا على الوحدات

15:05

الحاج توفيق : مصر شريان اقتصادي مهم للأردن

15:02

مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق د.حيدر الزبن لا يكف عن مفاجأة الأردنيين

14:50

دعو لحضور افتتاح مقر الدكتور موفق عيد الجبور

14:28

40 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

14:28

التدريب المهني والتقني: طريقك نحو مستقبل واعد ومواكب لوظائف الغد

14:25

الاختلافات والتشابكات بين المال السياسي والمال الأسود

14:25

جامعة فيلادلفيا تعلن عن وظائف شاغرة

14:18

توجه لإنشاء خط سككي من العقبة لمناطق خامات التعدين

14:13

ترقية الدكتورة نور أمين الساحوري من جامعة البترا إلى رتبة أستاذ مشارك

14:12

طرح عطاء دراسة جدوى لإنشاء جسر من صويلح إلى ما بعد مرج الحمام

14:09

اختيار المناقِص المفضّل لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

وفيات
وفيات الإثنين 19-8-2024وفيات الأحد 18-8-2024وفيات الجمعة 16-8-2024اللواء الركن الطيار عبود سالم حسن في ذمة اللهوفيات الخميس 15-8-2024