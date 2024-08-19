تشكيلات جديدة في وزارة الخارجية – أسماء

وطنا اليوم:قررت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إجراء تعيينات واسعة في المديريات التابعة لها.

حيث تم تعيين السفير امجد القهيوي مفتشا عاما للوزارة، والسفير وليد عبيدات مديرا لمديرية الشؤون الاوروبية، والسفير سجا سطام حابس المجالي، مديرا لمديرية حقوق الانسان، والسفير رولان سمارة مديرا لمديرية الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير زيد ابوحسان مديرا لمديرية شؤون المغتربين، والوزير المفوض علي البصول مديرا لمديرية المنظمات الدولية، والوزير المفوض عدي خير مديرا للمكتب الخاص بالوكالة والقيام بأعمال مدير مكتب تنسيق المفاوضات.