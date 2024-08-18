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الأمن ينفي الرسالة المتداولة للتحذير من سرقة بحجة التعداد السكّاني

منذ ساعة واحدة
الأمن ينفي الرسالة المتداولة للتحذير من سرقة بحجة التعداد السكّاني

وطنا اليوم:نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرسالة المتداولة حول أشخاص يقومون بالسرقة بحجة التعداد السكاني، ويؤكد أنها مفبركة ولم تصدر عن وزارة الداخلية أو مديرية الأمن العام .
ويُهيب بالجميع عدم إعادة نشر أيٍّ من تلك الرسائل مجهولة المصدر وتحمل معلومات مضللة، مؤكداً أنّ مديرية الأمن العام دوماً سبّاقة في نشر أي تحذير أو بيانات ونشرها على مختلف وسائل الإعلام الوطنية.


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