اللجنة التوجيهية العليا لاستراتيجية الحماية تعقد اجتماعها في التنمية الاجتماعية

وطنا اليوم_

عقدت اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية، إجتماعاً، برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء في مركز الوزارة، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، ووزير الصحة د. فراس الهواري ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزيرة العمل ناديا الروابدة، وأعضاء اللجنة من الوزارات والمؤسسات وممثلين عن اليونسيف.

وأطلعت بني مصطفى، أعضاء اللجنة على توجيهات جلالة الملك، فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025)، وضرورة ربطها وموائمتها مع مسارات التحديث الثلاث، السياسي والإقتصادي والإداري، والتوسع في مظلة شمول الأردنيين من البرامج التي تنفذها، بعد أن قامت الحكومة بادماج الحماية الاجتماعية في نهاية العام الماضي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بواقع 5 مبادرات و10 أولويات وأكثر من 31 مشروع.

وأضافت، أنّ إجتماع اللجنة اليوم يركز على الإطلاع على الإنجازات التي تحققت، والخطوات المستقبلية، ومنهجية مراحل تحديث الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية، التي تنتهي في نهاية العام القادم، وإطارها الزمني، مرتبطة بخطة الإستجابة للأزمات، وستكون لأول مرة مرتبطة بالخطة التنفيذية شاملة التكاليف.

ولفتت بني مصطفى إلى أهمية التشاور من خلال خطة اتصال وتواصل مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتي ستأخذ مدى زمني يمكننا من الإستماع إلى كافة الآراء من الشركاء والمعنيين، حيال البرامج التي تتضمنها الإستراتيجية المحدثة.

وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء اللجنة منهجية واجراءات تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والأولويات القطاعية المرتبطة بمحاورها الثلاث، كرامة وتمكين وفرصة، ومراحلها والأطر الزمنية المرتبطة بها.