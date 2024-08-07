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شروط الدعاية الإنتخابية التي أقرها مجلس بلدية اربد الكبرى

منذ 15 ثانية
شروط الدعاية الإنتخابية التي أقرها مجلس بلدية اربد الكبرى

وطنا اليوم _

1. يمنع استعمال أي نوع من الإعلانات الملصقة بالصمغ او بأي مادة أخرى وبشكل نهائي وبأي موقع داخل حدود بلدية اربد الكبرى.

2. يمنع وضع اليافطات على أعمدة الإنارة بشكل يؤثر على السلامة العامة.

3. لا تتجاوز مساحة أي يافطة تعلق في حرم الشوارع والساحات العامة 5 متر مربع.

4. ضرورة ان تكون اليافطات مثبتة بإحكام على جدار المباني والأعمدة وأن تتوفر فيها متطلبات السلامة العامة.

5. أن تكون اليافطات مصنوعة من مادة خفيفة الوزن ومتينة ولا يسمح أن يتم صنعها من الخشب أو المعدن واي مادة ثقيلة من الممكن ان تشكل خطراً على السلامة العامة في حال سقوطها.

6. يسمح بعمل لوحات على الميادين والتقاطعات والإشارات الضوئية شريطة أن لا تعيق حركة المرور وأن لا تحجب الرؤيا وألا تكون معلقة بطريقة تشتت انتباه السائقين وأن لا تخفي معالم الميدان بشكل كامل أو أحد عناصره الجمالية لوحته التعريفية، وأن لا تتجاوز مساحتها 1.5م X1م على الوجهين.

7. يمنع وضع أي يافطة على أي مبنى بطريقة تشوه أو تخفي العناصر المعمارية مثل النوافذ والأبواب.

8. يمنع إضاءة اليافطات.

9. يمنع وضع الدعاية الانتخابية على الأشجار.

10. يمنع وضع اليافطة بشكل يؤدي لحجب الرؤيا عن أي يافطة أو إعلان آخر.

11. يمنع استعمال الشعار الرسمي للدولة أو للبلدية على أي من مظاهر الدعاية الإنتخابية.

12. تتعهد الكتل بإزالة كل أنواع الدعاية الخاصة بها بعد انتهاء العملية الانتخابية بمدة لا تتجاوز 72 ساعة.

13. يتم متابعة الالتزام بالشروط والتعليمات من خلال لجنة مشكلة من قبل بلدية اربد الكبرى ومدراء المناطق.

14. يمنع استخدام “اللحام” على أسيجة الميادين وأعمدة الإنارة بشكل نهائي وستقوم البلدية بإزالة أي مخالفة من هذا النوع مع فرض تحققات على صاحبها، وحجز مظاهر الدعاية المخالفة وعدم إعادتها إلى في حال دفع التحققات المفروضة.

15. تتم مصادرة التأمينات في حال خالف المرشح أي من هذه الشروط والتعليمات وفق التعهد الذي قام بتوقيعه وتقوم البلدية باتخاذ الإجراءات بإزالة المخالفات وفرض مصاريف إدارية إضافية بقيمة 25% من قيمة التأمينات مهما بلغت.

مديرية العلاقات العامة والإعلام


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