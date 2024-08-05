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صدمة في الأسواق العالمية بعد تقرير الوظائف الأمريكية

منذ ساعة واحدة
صدمة في الأسواق العالمية بعد تقرير الوظائف الأمريكية

وطنا اليوم:تراجعت أسواق المال في آسيا وأوروبا في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين 5 أغسطس/أب 2024، على وقع بيانات اقتصادية سلبية صدرت في الولايات المتحدة، الجمعة، حول ارتفاع نسب البطالة وتراجع التوظيف، فيما شهدت إسرائيل هبوط مؤشر بورصة تل أبيب، بسبب التصعيد بالمنطقة.
والجمعة، قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، إن البطالة صعدت خلال يوليو/تموز الماضي إلى 4.3% من 4.1% في يونيو/حزيران السابق له، ما أدى إلى تراجعات حادة في أسواق المال الأمريكية.
وأضيفت هذه البيانات إلى نتائج مالية سلبية لشركات كبرى في وول ستريت، ما دفع الأسواق لتسجل تراجعات حادة تجاوزت 3% في ختام جلسة، الجمعة.
وأنهت مؤشرات بورصة طوكيو في اليابان جلسة الإثنين، على انهيارات حادة، حيث هبط مؤشر نيكاي بنسبة 12.4% إلى مستوى 31,458 نقطة؛ كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنحو 12.2% إلى 2,227 نقطة.
في بداية جلسة اليوم، هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، وسط عمليات بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وبحسب شاشات التداول الأوروبية، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.1% إلى 482.42 نقطة في بداية الجلسة، ليسجل أدنى مستوياته منذ 13 فبراير/شباط الماضي.

هبوط مؤشر بورصة تل أبيب
في إسرائيل، التي تترقب ردا إيرانيا على اتهامها باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، هبط المؤشر الرئيس (TASE 35) بنسبة 2.6% في بداية تعاملات اليوم.
في المقابل، تراجعت أسعار العملات المشفرة بصدارة بيتكوين التي فقدت قرابة 9,300 دولار من قيمتها السوقية اليوم، لتستقر عند 51,000 دولار، بنسبة تراجع تجاوزت 15%.


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