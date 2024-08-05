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حزب الله: هاجمنا مقر قيادة الفرقة 91 بالمسيرات الانقضاضية

منذ ساعة واحدة
حزب الله: هاجمنا مقر قيادة الفرقة 91 بالمسيرات الانقضاضية

وطنا اليوم_قال حزب الله اللبناني ، انه نفذ ليل الاحد / الاثنين ، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة أييليت.

قالت إذاعة جيش الاحتلال ان طائرة مسيرة انفجرت بالقرب من ملجأ في منطقة أييليت هشاحر في الجليل الأعلى والجيش يمشط المنطقة.

 

اما القناة 14الإسرائيلية ، فأشارت الى سقوط مصابين في قصف انطلق من لبنان باتجاه شمال الأراضي المحتلة أحدهما بحالة خطرة.

وقال وسائل إعلام عبرية ان حرائق اندلعت في أماكن متفرقة بالجليل الأعلى جراء اعتراض عدة صواريخ انطلقت من لبنان.

 

تاليا بيان حزب الله :

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الصهيوني في بلدات البازورية ودير سريان وحولا، شَنَّ ‌‏مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 05-08-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات ‌‏الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ثكنة إيليت، مُستهدفةً أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيهم عدداً من القتلى والجرحى. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏


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