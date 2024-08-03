بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الدفاع المدني يخمد حريق شب داخل أحد مصانع الالبسة في العاصمة عمان

منذ ساعة واحدة
الدفاع المدني يخمد حريق شب داخل أحد مصانع الالبسة في العاصمة عمان

وطنا اليوم_اخمدت فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان فجر اليوم حريق شب داخل احد مصانع الالبسة بمنطقة ماركا الشمالية. 

 

وبينت مديرية الأمن العام أن فرق الاطفاء تمكنت من الوصول الى موقع الحريق بوقت قياسي وباشرت بعمليات الاخماد، حيث تم حصر الحريق بالطابق الأول والسيطرة عليه ومنع انتشاره للطوابق الأخرى.

 

وأضافت انه شارك في عمليات الاخماد العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية المتخصصة، وعدد كبير من رجال الإطفاء وبمساندة من الشرطة وقوات الدرك، ولم ينتج عن الحريق أية اصابات بالارواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:12

بعدما رزق بالأميرة إيمان.. ولي العهد يوجه رسالة للأردنيين

17:59

الفوسفات تهنئ بقدوم المولودة الأميرة إيمان

17:14

الإتحاد العام للجمعيات الخيرية والفروع في المحافظات تنعى الرئيس السابق للإتحاد الحاج ظافر البسطامي

16:37

ثاني انسحاب من السباق الانتخابي

16:27

عشيرة المدادحة تنعى فقيدها الحاج مازن عبدالله سالم المدادحة

16:19

احجزوا أي تذكرة متاحة”.. السفارة الأمريكية في بيروت توجه رسالة لمواطنيها في لبنان

15:59

الميثاق الوطني يهنئ صاحبا السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة بالمولودة الأولى

15:11

شركة البوتاس العربية تهنئ العائلة الهاشمية بولادة الأميرة إيمان الحسين 

14:57

وزير التربية والتعليم يعلن عن موعد نتائج التوجيهي

14:51

الميثاق الوطني في ضيافة عشائر نزهة سحاب لتعزيز المشاركة الانتخابية

14:16

عاجل ..الفايز يهنئ ولي العهد والأميرة رجوة بولادة الأميرة إيمان

14:11

مجموعة “شباب 911” تهنئ جلالة الملك والملكة وولي العهد بقدوم الأميرة إيمان بنت الحسين

وفيات
الإتحاد العام للجمعيات الخيرية والفروع في المحافظات تنعى الرئيس السابق للإتحاد الحاج ظافر البسطاميعشيرة المدادحة تنعى فقيدها الحاج مازن عبدالله سالم المدادحةوفيات الجمعة 2-8-2024وفيات الخميس 1-8-2024وفيات الأربعاء 31-7-2024