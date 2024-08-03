الدفاع المدني يخمد حريق شب داخل أحد مصانع الالبسة في العاصمة عمان

وطنا اليوم_اخمدت فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان فجر اليوم حريق شب داخل احد مصانع الالبسة بمنطقة ماركا الشمالية.

وبينت مديرية الأمن العام أن فرق الاطفاء تمكنت من الوصول الى موقع الحريق بوقت قياسي وباشرت بعمليات الاخماد، حيث تم حصر الحريق بالطابق الأول والسيطرة عليه ومنع انتشاره للطوابق الأخرى.

وأضافت انه شارك في عمليات الاخماد العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية المتخصصة، وعدد كبير من رجال الإطفاء وبمساندة من الشرطة وقوات الدرك، ولم ينتج عن الحريق أية اصابات بالارواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.