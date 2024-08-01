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25 قائمة حزبية و174 قائمة محلية تتقدم بطلبات الترشح للانتخابات النيابية 2024

منذ 58 ثانية
25 قائمة حزبية و174 قائمة محلية تتقدم بطلبات الترشح للانتخابات النيابية 2024

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها استقبلت 199 طلبًا للترشح ضمن القوائم المحلية والعامة لانتخابات مجلس النواب 2024، بإجمالي عدد المترشحين بلغ 1651، خلال فترة استمرت ثلاثة أيام.
وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إن عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح في الدائرة العامة بلغ 25 قائمة، ضمت 697 مترشحًا ومترشحة، تمثل مشاركة 36 حزبًا من أصل 38 مسجلًا وفقًا لقاعدة البيانات لدى سجل الأحزاب في الهيئة.
وأوضح الرواشدة أن من بين هذه القوائم، تقدمت 5 تحالفات ضمت 16 حزبًا بطلبات الترشح.
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية المحلية، فقد بلغ عددها 174 قائمة، ضمت 954 مترشحًا ومترشحة، موزعين على 18 دائرة انتخابية في المملكة.
وأشار الرواشدة إلى أن عملية استقبال طلبات الترشح استمرت لمدة ثلاثة أيام، وأن اليوم الخميس كان آخر يوم لتقديم الطلبات، حيث انتهى التقديم مع نهاية الدوام الرسمي.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد بدأ منذ يوم أمس الأربعاء بدراسة طلبات الترشح، حيث يتم التحقق من استيفائها للشروط والمعايير المطلوبة للترشح.


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