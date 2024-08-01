نيويورك تايمز تكشف مفاجأة كبيرة: هنية لم يقتل بصاروخ موجّه

وطنا اليوم:مازالت المعلومات تتكشف حول طبيعة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يوم الأربعاء، فبعد الحديث عن صاروخ استهدف مقر إقامته، كشف سبعة مسؤولين أن عبوة ناسفة تم تهريبها سراً إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم، هي ما أدى إلى مقتله.

فقد تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريباً في دار الضيافة، وفقاً لخمسة من المسؤولين في الشرق الأوسط. ودار الضيافة تديرها وتحميها قوات الحرس الثوري وهي جزء من مجمع كبير، يُعرف باسم “نشأت”، في حي راقي شمال طهران، بحسب “نيويورك تايمز”.