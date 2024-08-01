35 شهيدا و55 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفا و480 شهيدا وشهيدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 91 ألفا و128 إصابة.

وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، 35 شهيدا وشهيدة، و55 إصابة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.