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البيت الأبيض: لإسرائيل كل الحق في الرد على هجوم حزب الله

منذ 54 ثانية
البيت الأبيض: لإسرائيل كل الحق في الرد على هجوم حزب الله

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الاثنين، إن إسرائيل لها كل الحق في الرد على جماعة حزب الله اللبنانية بعد هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة السبت.
لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن هذا الهجوم يجب أن يؤدي إلى تصعيد.
واكد سنواصل جهودنا الدبلوماسية حتى لا تكون هناك حرب شاملة على الخط الأزرق وان هضبة الجولان جزء من إسرائيل.
وقال: لا نطلب من إسرائيل التسامح مع أي تهديد ونترك لها الحديث عن طبيعة ردها.
واضاف : نعتقد أننا قريبون من اتفاق لوقف إطلاق النار والأمر يتطلب بعض التنازلات حتى نصل إلى خط النهاية.
ونفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم على مجدل شمس الذي تسبب في مقتل 12 طفلا وفتى يوم السبت.


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