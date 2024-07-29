القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد الرقيب أسامة الخوالدة

وطنا اليوم:شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الرقيب أسامة محمود عبدالله الخوالدة إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد النعيم/ بلعما بمحافظة المفرق، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المساعد للإدارة والقوى البشرية.

وجرى للشهيد مراسم عسكرية نُقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني محمولاً على أكتاف رفاق السلاح، إذ ووري الثرى في مقبرة بلعما الإسلامية، وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد.

وشارك في التشييع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعدد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين والمواطنين.

وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب.