مدير الأمن العام يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية

وطنا اليوم:استقبل مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، في مبنى مديرية الدفاع المدني، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات.

وبحث الجانبان أطر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وبما ينعكس إيجاباً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ويصب في تحقيق المصالح الوطنية العليا.

وعلى هامش اللقاء، تسلّمت مديرية الأمن العام، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ومدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري، آلية رافعة للكتل الأسمنتية والأحمال الثقيلة، ذات مواصفات مخصّصة للتعامل مع حوادث الانهيارات، وحوادث الإنقاذ الثقيلة تبرعا ودعما من شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وأكّد اللواء المعايطة، على أن مديرية الأمن العام مستمرة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعية إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية الشاملة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، ومواكبة كل ماهو حديث ومتطور في مجال الحماية المدنية.

وثمّن مدير الأمن العام، هذا الدعم الذي يُعد إضافة نوعية، تسهم في الارتقاء بالأداء الميداني لفريق البحث والإنقاذ الدولي، لضمان سرعة الاستجابة خلال التعامل مع ما يقع من حوادث -لا قدر الله-.

بدوره أشاد الدكتور الذنيبات، بالمكانة التي وصلت إليها مديرية الأمن العام كمظلة أمنية عصرية ومتطورة في طبيعة ومستوى الخدمات الشرطية والإنسانية التي تقدمها للمواطنين والزائرين.

وأشار الدكتور الذنيبات إلى أن هذا الدعم يقع ضمن المسؤولية الوطنية لشركة مناجم الفوسفات، ودعمها للمؤسسات الوطنية، ومساندة جهود وقدرات مديرية الدفاع المدني للقيام بواجباتها.

وأكّد استعداد الشركة للاستمرار بدعم جهود جهاز للأمن العام في مختلف المجالات وبما يمكّنه من القيام بواحباته وتقديم خدماته للمواطنين بكفاءة واقتدار.

واستمع الحضور لإيجاز قدّمه قائد فريق البحث والإنقاذ الدولي، حول عمل الآلية وأهميتها خلال التعامل مع الحوادث الكبيرة، كالانهيارات وغيرها من الحوادث المستجدة، التي تحتاج لتدخل مثل هذا النوع من الآليات.