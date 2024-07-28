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مصدر: حزب الله يخلي مواقع له في لبنان

منذ ساعة واحدة
مصدر: حزب الله يخلي مواقع له في لبنان

وطنا اليوم_أفاد مصدر مقرّب من “حزب الله” اليوم الأحد بأن الحزب أخلى مواقع له في جنوب وشرق لبنان بعد تهديدات إسرائيلية بـ”رد قوي” على هجوم مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

 

وقال مصدر مقرّب من “حزب الله” لوكالة “فرانس برس” “أخلى الحزب مواقع له في الجنوب والبقاع يعتقد أنها قد تكون هدفا طبيعيا لإسرائيل”.

 

ويتركز وجود “حزب الله” في منطقة البقاع على الحدود مع سوريا، وفي جنوب لبنان حيث يتبادل بشكل شبه يومي القصف مع إسرائيل” منذ بدء الحرب في غزّة بين الجيش الإسرائيلي وحركة “حماس”.

 

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن مجموعات موالية لطهران “أخلت نقاطا كانت تتمركز فيها في منطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة دمشق”، ومناطق أخرى في مدينة القنيطرة الحدودية مع “إسرائيل”.

 

وأضاف أنه “تحسبا لأي ضربات جوية إسرائيلية محتملة على الأراضي السورية خلال الفترة المقبلة.. عمدت المجموعات إلى محاولة التخفي” وإعادة تموضعها.

 

وتوعدت “إسرائيل” الأحد “بضرب العدو بقوة” بعد أن أدى سقوط صاروخ اتّهمت “حزب الله” بإطلاقه إلى مقتل 12 شخصا في هضبة الجولان المحتلة وأثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب.

 

ومن جهته نفى “حزب الله” أمس السبت مسؤوليته عن الهجوم على بلدة مجدل شمس.


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