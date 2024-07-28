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ضبط سائق عمومي يدخن الأرجيلة أثناء المسير

منذ 3 ساعات
ضبط سائق عمومي يدخن الأرجيلة أثناء المسير

وطنا اليوم:كشف الملازم أول مؤيد محافظة من ادارة السير، عن ضبط سائق مركبة عمومي يقوم باشعال الفحم اثناء المسير لاستخدامه “للأرجيلة”، وذلك بعد ورود شكى عنه عبر تطبيق الواتس اب.
وأضاف انه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق ومخالفته لاستخدامه مواد قابله للاشتعال اثناء المسير، وتم حجز المركبة داخل ساحة الحجز في ادارة السير.


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