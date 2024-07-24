عاجل.. محتجون يستبقون خطاب نتنياهو في “الكونغرس” بتنظيم تظاهرة

وطنا اليوم_استبق محتجون، خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، بتنظيم تظاهرة احتجاجية

وتوافدت أعداد من المحتجين إلى محيط “الكونغرس”، بالتزامن مع التحضير لإلقاء خطاب نتنياهو.

وطالب المحتجون، بإنهاء الحرب على غزة، ووقف الولايات المتحدة تزويد “إسرائيل” بالسلاح في حربها على القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، احتج آلاف المؤيدين للقضية الفلسطينة في شوارع العاصمة الأميركية واشنطن، بالتزامن مع زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطاب في “الكونغرس”.

واحتشد آلاف الأشخاص للتعبير عن استيائهم من الحرب التي يشنها نتنياهو وحكومته على قطاع غزة، وأغلقوا حركة المرور في شارع “بنسلفانيا”، الطريق الرئيسي بين البيت الأبيض و”الكونغرس”.

وشارك في الاحتجاجات العديد من المنظمات اليهودية غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعارضون سياسات نتنياهو.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و145 شهبدا، وإصابة 90 ألفا و257 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.