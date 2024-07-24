التعليم العالي: زيادة عدد المنح الجزئية لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، عن زيادة المنح الجزيئة التي تقدم للطلبة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2024.

الناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب قال إن جميع التعديلات التي طرأت على هذا النظام “إيجابية تصب في مصلحة الطلبة”، مشيرا إلى “زيادة أعداد المنح الجزئية المخصصة لطلبة مرحلة البكالوريوس من 150 منحة إلى 200 منحة جزئية لكل لواء”.

إضافة إلى “زيادة أعداد المنح الجزئية المخصصة لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية لتصبح كل لواء يخصص له 150 منحة جزئية بدل 60 منحة سابقا”.

نظام “أكثر عدالة”

وأشار الخطيب إلى أن إصدار النظام الجديد “يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي الدائم على تجويد التشريعات الناظمة لأعمالها إضافة إلى سد أي ثغرات قد تكون موجودة في النظام القديم بناء على التغذية الراجعة … وتحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة”.

وقال إن “واحدة من أهم التعديلات التي طرأت أن النظام القديم كان يتضمن 1000 نقطة يتم بناء عليها توزيع هذه المنح الكاملة والجزئية والقروض 400 نقطة منها على الوضع الأكاديمي للطالب و600 نقطة توزع على الوضع الاقتصادي للطالب وأسرته”.

إلا أن “هذا النظام (الجديد) جاء لينصف بشكل أكبر الطلبة الأكثر حاجة من حيث الوضع الاقتصادي للطالب وأسرته إذ أصبح هناك 200 نقطة فقط على الوضع الأكاديمي للطالب وأصبح الوضع الاقتصادي للطالب وأسرته 800 نقطة من أصلا 1000 نقطة”، وفق ما شرح الخطيب.

وتحدث عن “إعادة وتثبيت لطلبة السنة الأولى بالمنافسة على المنح الجزئية والقروض لأن النظام الذي تم تعطيل العمل فيه كان ينص على حرمانهم من المنافسة … والاكتفاء فقط بالمنافسة على المنح الكاملة” وبالتالي “تم إعادة السماح لهؤلاء الطلبة بالمنافسة على المنح الجزئية والقروض التي يقدمها الصندوق”.

ولم تطرأ أي تعديلات على الشروط للاستفادة من المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض وفق الخطيب.