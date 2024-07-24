رئيس الأركان يفتتح مصنع اليوبيل للوازم الدفاعية

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، أهمية دعم اللوازم الدفاعية العسكرية لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية، وبشكل يسهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، مصنع اليوبيل للوازم الدفاعية التابع للقوات المسلحة الأردنية في منطقة الغباوي، والذي يشرف عليه سلاح الهندسة الملكي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير سلاح الهندسة الملكي عن مراحل الإنشاء وخطوط الإنتاج للمواد المصنعة والتي ستسهم في توفير الحلول المثلى في بعض المجالات الدفاعية.

كما اطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على آلية عمل المصنع المتبعة والقدرات والإمكانات التي يوفرها، لتلبية احتياجات القوات المسلحة خاصة المتعلقة بأمن وحماية الواجهات الحدودية.

حضر الافتتاح عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي.