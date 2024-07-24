إعلان صادر عن السفارة الأردنية في القاهرة بخصوص متطلبات الإقامة في مصر 

وطنا اليوم _

التزاماً بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية بخصوص تقنين وتصويب أوضاع المقيمين في مصر، من خلال استخراج بطاقة الإقامة الذكية، تهيب السفارة الأردنية في القاهرة من المواطنين الأردنيين المقيمين في مصر لمختلف الغايات، الإسراع بمراجعة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على بطاقة الإقامة.

وتشير السفارة الأردنية إلى ما صدر عن وزارة الداخلية المصرية لأهمية استصدار بطاقة الإقامة لضمان الإستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة التي يحتاجها جميع المقيمين في مصر.

ونوّهت السفارة إلى تأكيد الجهات الرسمية المصرية بأن هذه التعليمات تأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، مع التأكيد أن التأخر عن الحصول على الإقامة عن الموعد النهائي المحدد ب(30-9-2024) سيترتب عليه إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة.

وأشارت السفارة إلى تأكيد الجهات الرسمية المصرية بأن المقيمين الذين انقضت المدة المحددة ولم يستخرجوا بطاقات الإقامة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، سيتم التعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في مصر ومخالفة التعليمات.

وتجدد السفارة دعوتها المواطنين الأردنيين المقيمين في مختلف مناطق جمهورية مصر العربية للإسراع باستخراج بطاقة الإقامة قبيل انتهاء المدة المحددة تجنباً للتعرض لمخالفة تعليمات الإقامة.

مقدرين تعاونكم والالتزام بالتعليمات لما فيه من حرص على مصلحتكم وسلامة الإجراءات والمعاملات التي تقومون بها.