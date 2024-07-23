كابيتال بنك يواصل بطولة الشطرنج بنسختها الخامسة للعام 2024

وطنا اليوم-كرم رئيس إدارة الخزينة والاستثمار ورئيس لجنة النشاط الاجتماعي في كابيتال بنك،علي أبو صوي،الموظفين الفائزين ببطولة “كابيتال بنك لخامسة للشطرنج 2024″،التي أقيمت تحت إشراف الاتحادا لملكي الأردني للشطرنج، وانتهت بفوز توفيق شوباش بالمركز الأول،وأحمد خيري بالمركزالثاني،وسليمان المعايعة بالمركزالثالث.

واتبع المشاركون في البطولة التي امتازت بأجواءٍ حماسيةومنافسةقويةبين18 مشاركاً من موظفي وموظفات كابيتال بنك، نظام اللعب السويسري الذي تضمن 9 جولاتبواقع20دقيقةلكللاعب.

وأكد على أبو صويفي حفل التتويج على أهمية هذه الفعاليات التي تعزز من روح المنافسة الإيجابية بين الموظفين وتساعد في بناء علاقات متينة تسهم في تطوير الأداء الجماعي للبنك، مُبدياًفخرهواعتزازهبالمستوىالعاليمنالمهاراتالتيأظهرهاالمشاركونفيالبطولة.

وتأتي هذه البطولة التي ينظمها كابيتال بنك لموظفيه منذ العام 2019، في إطارجهوده لتعزيز الروابطالاجتماعية وروح الفريق الواحد بين الموظفين خارج إطار العمل الرسمي، وبما ينعكس إيجابًا على أداء البنك بشكل عام.