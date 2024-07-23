قريبا جدا .. دفتر خدمة العلم سيكون على تطبيق سند

وطنا اليووم:أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الثلاثاء، أن دفتر خدمة العلم سيكون متوفرا على تطبيق سند الحكومي “قريبا جدا”.

وأضاف خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في وزارة الاتصال الحكومي أن الخدمة المرتبطة بدفتر خدمة العلم متوفرة حاليا بمراكز الخدمة الشاملة ومراكز القيادة العامة، لكن سيكون إلكترونيًا على سند بعد أن جرى الانتهاء من فحصه.

وشدد على أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة معنية بعمليات التحول الرقمي، وما يرتبط بها من مشاريع وبرامج لمؤسسات الدولة كافة، وبالوقت ذاته لكل ما يتطلبه القطاع الخاص من مواكبة أحدث التطورات الخاصة بعمليات التطور الرقمي.