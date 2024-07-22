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المبيضين: الوزارة معنية بزيادة تدفق المعلومات للإعلام والجمهور

22 يوليو 2024
المبيضين: الوزارة معنية بزيادة تدفق المعلومات للإعلام والجمهور

وطنا اليوم:التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، اليوم الاثنين، ضباط ارتباط الأجندة الإعلامية الحكومية.
ويأتي اللقاء الذي عقد في وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، ضمن اللقاءات التواصلية الدورية مع ضباط ارتباط الأجندة الإعلامية، والناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال المبيضين إن الأجندة الإعلامية الحكومية مهمة في توثيق أنشطة وفعاليات أسبوعية تعقدها الوزارات والمؤسسات والهيئات، إضافة إلى توفير معلومات أساسية لوسائل الإعلام لغايات التغطية الإعلامية.
ولفت إلى أهمية العمل على تطوير الأجندة الإعلامية، بما يضمن مأسستها ضمن الخطط الإعلامية للوزارات والمؤسسات، وكيفية تجاوز التحديات والاستجابة الفورية لأي فعالية مستجدة.
وأكد المبيضين أن الوزارة وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، معنية بالعمل على زيادة تدفق المعلومات لوسائل الإعلام والجمهور، من خلال تمكين الناطقين الإعلاميين وضباط ارتباط الأجندة الإعلامية الحكومية، بما يعزز توحيد الرواية الرسمية.
وخلال اللقاء الذي حضره مديرو الأخبار في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، والإذاعة الأردنية، والتلفزيون الأردني، قدمت رئيسة قسم الأجندة الإعلامية هيا العوايشة إيجازاً حول الأجندة وأهدافها وآلية إعدادها.
واستمع الوزير المبيضين إلى مداخلات وملاحظات ضباط ارتباط الأجندة الإعلامية الحكومية.
وأكد عدد من ضباط الارتباط أهمية الأجندة في التحضير للفعاليات والأنشطة؛ بهدف إعداد تغطية إعلامية مناسبة، إضافة إلى أهميتها في الجانب الفني من حيث تحضير الفريق المعني بالتغطية.
واقترحوا أن يكون هناك اجتماع دوري لضباط الارتباط لغايات الحصول على التغذية الراجعة.


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