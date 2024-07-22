أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر تقرير أنشطة المسؤولية المجتمعية لعام 2023 بذور التغيير

وطنا اليوم:ترتبط أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا ارتباطاً وثيقاً بالمجتمعات المحلية في الدول ال 17 التي تمتلك حضوراً جغرافياً فيها، ومن ضمنها الأردن، حيث إنها تنفذ أنشطتها المجتمعية من خلال نموذج عمل يركزعلى الحوكمة والمسؤولية الأخلاقية بصورة مبتكرة مدعومة ببنية تحتية موثوقة وتقنيات وخدمات متقدمة وذات قيمة مضافة، كما تتسم بأنها صديقة للبيئة من خلال تقليص انبعاثات الكربون المرتبطة بها وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة عن طريق مزارعالطاقة الشمسية، فضلاً عن توسيع نطاق المستفيدين منها عبر استثمارات سنوية تصل إلى مليار يورو.

أدركت أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا بأنه لحصاد النجاح لا بد من زراعة “بذور التغيير”، في هذا الإطار كانت خدماتها الحديثة مصممة بصورة تلبي احتياجات ال 18 ألف موظف في الدول التي تتواجد فيها، ما أسهم في تحويلهم إلى قوة دافعة قادت إلى تعزيز أنشطة الشمول الاجتماعي والمالي والبيئي لأكثر من 149 مليون زبون ما مكنهم من تشكيل المستقبل بصورة تستبق احتياجاتهم.

أصدرت أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا حصاد أنشطة المسؤولية المجتمعية لعام 2023 في تقرير “بذور التغيير” الذي استعرضت من خلاله مساهمات الدول في الإقليم في تشكيل هذه الصورة البراقة للالتزام المجتمعي والبيئي الذي توج بأرقام ومحطات استثنائية.تشكلت ملامح مساهمات أورنج الأردن في هذه المحطات من خلال ثلاث ركائز أساسية تمثلت في الشمول المالي، والشمول الرقمي، والشمول البيئيوالتي تم التطرق لها في تقرير المجموعة.

على صعيد الشمول الرقمي، قادت مراكز أورنج المجتمعية الرقميةإلى تعزيز المهارات الرقمية لأكثر من 7500 مشاركة ومشارك، كما واصلت الشركة جهودها الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع التكنولوجي، وأسهم مشروع مزارع الطاقة الشمسية من أورنج الأردن والمتواجد في 3 مواقع حيوية في توليد 52% من احتياجات الطاقة، كما انضمت الشركة إلى الجهود الوطنية الخضراء عبر التعاون مع وزارة الزراعة في مشروع التحريج الوطني لزراعة أكثر من 2000 شجرة في مساحة تصل إلى 2.9 هكتار.

واحتفى التقرير بتمكين أورنج الأردن لأكثر من مليون زبونة وزبون من الوصول إلى خدمات الفايبر بالإضافة إلى مرور عام على إطلاق خدمات الجيل الخامس في السوق الأردني. يضاف إلى ذلك وصول عدد مستخدمي محفظة Orange Money إلى مليون مستخدم كما أنها تصدرت السوق الأردني بعدد الحسابات المفتوحة، فضلاً عن مرور عام على إطلاق تطبيق “جود أورنج” الهادف إلى تعزيز التجربة الرقمية للمشتركين.

واختارت أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا “بذور التغيير” عنواناً لتقريرها لتسليط الضوء على ملايين الفرص التي أتيحت للشابات والشباب ورواد الأعمال من خلال سلسلة من المبادرات المجانية التي شملت محو الأمية الرقمية، والتدريب من أجل التوظيف، ودعم مساعي الشابات والشباب للانضمام إلى سوق العمل أو استكشاف خيارات مهنية أخرى مثل ريادة الأعمال ما يشكل بذوراً لتحقيق التغيير المنشود في المجتمعات. وتمثلت الآثار الإيجابية المترتبة على هذه المبادرات في أكثر من 600 ألف طالبة وطالب التحقوا بالمدارس الرقمية بالإضافة إلى دعم آلاف النساء من خلال مراكز المرأة الرقمية التابعة لمؤسسة Orange.

وتعليقاً على صدور هذا التقرير، أشار الرئيس التنفيذي لأورنج الشرق الأوسط وإفريقيا جيروم هاينك إلى أن “بذور التغيير” يعكس التزام أورنج الراسخ وطويل الأمد لتحقيق الشمول الرقمي والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا كما توجه بالشكر إلى جميع أعضاء الفريق في جميع الشركات لعملهم الجاد والتزامهم ما أسهم في تحقيق نتائج مميزة.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن أصدرت تقريرها السنوي للاستدامة للعام 2023 حيث تم تسليط الضوء على إنجازات الشركة المذكورة في مجال الحوكمة والبيئة والمجتمع بالتفصيل.

لقراءة التقرير كاملاً، من خلال الرابط التالي: الرابط كما يمكنكم الاطلاع على تقرير أورنج الأردن للاستدامة لعام 2023 من خلال: الرابط، ولمعرفة المزيد عن الدور المجتمعي لأورنج الأردن، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:www.orange.jo.