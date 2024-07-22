التحالفات الحزبية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة (أسماء)

وطنا اليوم:أعلن سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أن (19) حزبا شكلت 6 تحالفات حزبية. وذلك مع انتهاء مهلة تسليم الوثائق للأحزاب الراغبة بتشكيل تحالفات لغايات خوض الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين.

وأكد أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب احمد أبو زيد أن التحالفات الستة المشكلة لغايات خوض الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من أيلول المقبل هي: تحالف “القومي الديمقراطي الأردني”، وتحالف “حزب نماء وحزب العمل”، وتحالف “البناء”، وتحالف “الوحدويون والوطني الدستوري”، وتحالف “القائمة القومية واليسارية”، والتحالف “الديمقراطي التقدمي”.

وبين أبو زيد أن ثلاثة تحالفات صدر قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باعتمادها بعد أن استكملت تقديم الوثائق المطلوبة وهي: تحالف “القومي الديمقراطي الأردني” ويضم (أحزاب الشعلة الأردني والحركة القومية والغد الأردني والقدوة الأردني ومساواة الأردني والشباب الأردني). وتحالف “حزب نماء وحزب العمل” ويضم (حزب نماء وحزب العمل)، وتحالف “البناء” الذي يضم حزبي (البناء الوطني والبناء والعمل).

كما بين أمين سجل الأحزاب أن ثلاثة تحالفات سلّمت أوراقها وبانتظار صدور قرار مجلس مفوضي الهيئة بشأنها، وهي تحالف “الوحدويون والوطني الدستوري”، الذي يضم أحزاب (الوحدويون الديمقراطي الأردني والوطني الدستوري والانصار الأردني)، وتحالف “القائمة القومية واليسارية” الذي يضم (أحزاب الشعب الديمقراطي (حشد) وحزب البعث العربي الاشتراكي الأردني والإصلاح والتجديد الأردني والحزب الشيوعي)، و”التحالف الديمقراطي التقدمي”، وهو الاسم المؤقت لتحالف (حزبي الديمقراطي الاجتماعي الأردني والمدني الديمقراطي).

ولفت أبو زيد إلى أن التحالفات الحزبية الستة ستتقدم بقوائمها للترشح على مقاعد الدائرة العامة المخصصة للأحزاب مع بدء مرحلة الترشح في الثلاثين من الشهر الحالي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.