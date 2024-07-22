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العيسوي يشارك في تشييع جثمان فهد العموش

22 يوليو 2024
العيسوي يشارك في تشييع جثمان فهد العموش

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الإثنين، في تشييع جثمان مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات اللواء المتقاعد فهد العموش.
ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة العموش وقبيلة بني حسن، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
وحضر تشييع الجثمان مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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