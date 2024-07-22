أبو عاقولة : 500 شاحنة متعطلة بالمنطقة الحرة السورية الأردنية

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، توقف العمل بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بسبب إجراءات جديدة وضعتها الجمارك السورية.

وبين أبو عاقولة أن أكثر من 500 شاحنة بالجانب الأردني متعطلة بسبب الإجراءات السورية الجديدة الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة جراء تعطل الشاحنات والبضائع.

وأضاف أنه تم إيقاف تنظيم البيانات من الدائرة الرئيسية ومنع تنظيم أي بيان جمركي إلّا بموافقة دائرة الجمارك السورية بدمشق الأمر الذي أدى إلى إرباك العمل وتعطل الإجراءات.

وناشد أبو عاقولة الحكومة الأردنية بالتدخل مع الجانب السوري لتسهيل عملية انسياب البضائع وعدم تعطل البضائع والشاحنات.

وطالب أبو عاقولة الجانب السوري بإعادة إتمام الإجراءات كما كانت سابقا، مستغربا الإجراءات الجديدة “علما بأن السلطات السورية تعمل باستمرار على تقديم التسهيلات بالإجراءات، ولا نعلم من أصدر هذه الإجراءات المعقدة التي عطلت العمل بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة”.

وذكر أبو عاقولة “حولنا بضائع الترانزيت المارة عن طريق الأردن إلى لبنان الواردة من ميناء العقبة ودول مجلس التعاون الخليجي والصادرات الأردنية عن طريق المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة لتحريك أعمال الأسطول الأردني والسوري المتضرر من أكثر من ١٢ عاما بسبب الأوضاع السابقة”.

وبين أبو عاقولة أنه “تم إعلامنا من قبل تجار مجلس التعاون الخليجي والصادرات الأردنية والبضائع الموجودة داخل المناطق الحرة بعدم تحميلها وذلك لحين حل المشكلة”.