الترخيص : عـدم وضوح لوحة أرقام المركبة يعرض صاحبها للمسـاءلة القانونية

وطنا اليوم:دعا مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام، عمر القرعان، سائقي المركبات التي تحمل لوحات أرقام غير واضحة إلى ضرورة مراجعة أيٍ من أقسام إدارة الترخيص لتصويب أوضاع اللوحات التي تعرّضت للتلف لأي سبب كان ولوقت غير محدد.

وقال القرعان في تصريح، أن تصويب أوضاع اللوحات مجاني دون أي مقابل، وذلك لتجنب المخالفة وما يترتب عليها، مضيفا أن اللوحات التي تعرضت للتلف ليست كثيرة مقارنة بمجموع المركبات.

ولفت إلى أن هنالك ممارسات غير قانونية كثيرة، بينها وجود أشخاص يتعمدون مسح الأرقام، والتلاعب بالأرقام، مشيرا إلى أن عـدم وضوح معلومات لوحة أرقام المركبة يُعد مخالفة مرورية، ويعرض صاحب المركبة للمسـاءلة القانونية.

وأوضح القرعان، أن العبث بمواصفات لوحة المركبة، بما يغير هوية المركبة، قد تصل عقوبته إلى السجن.