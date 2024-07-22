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حالة الطقس المُتوقعة في المملكة يوم الإثنين

22 يوليو 2024
حالة الطقس المُتوقعة في المملكة يوم الإثنين

وطنا اليوم – يُتوقع، بمشيئة الله، أن تستمر درجات الحرارة يوم الإثنين أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنحو درجتين مئويتين، ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، وحاراً في البحر الميت والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً ساعات العصر والمساء.

 

وخلال ساعات ليل الإثنين/الثلاثاء يكون الطقس مُعتدل في مُعظم مناطق المملكة ودافئاً في الأغوار والبحر الميت، كما ترتفع نسب الرطوبة السطحية مع ظهور تدريجي للسُحب المُنخفضة في شمال ووسط المملكة، ويكون الطقس مُناسباً للجلسات الخارجية بإذن الله.


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