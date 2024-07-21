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بلدية إربد تنذر محلات تستخدم مضخمات صوت مزعجة

21 يوليو 2024
بلدية إربد تنذر محلات تستخدم مضخمات صوت مزعجة

وطنا اليوم:وجهت بلدية إربد الكبرى، إنذارات لمحلات تجارية استخدمت مضخمات صوت بعد شكاوى لمتسوقين وسكان وأصحاب محلات أخرى.
وقال مدير مديرية الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الفرق الرقابية التابعة للبلدية ستصادر تلك الأجهزة المتسببة للإزعاج، وإغلاق المحال في حال تكرار هذه المخالفة، وبالتنسيق مع الحاكمية الإدارية في محافظة إربد.
وأشار إلى أن البلدية تأخذ بعين الاعتبار جميع الشكاوى المتعلقة بالإزعاج الذي تسببه بعض المحال التجارية نتيجة استخدامهم للسماعات والمكرفونات بصوت عال، مؤكدا أن البلدية مستمرة بتعزيز المراقبة الصحية على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية ولجنة السلامة العامة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.


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