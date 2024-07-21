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فيروس لا علاج ولا لقاح له يقتل طفلا هنديا

21 يوليو 2024
فيروس لا علاج ولا لقاح له يقتل طفلا هنديا

وطنا اليوم:قالت وزيرة الصحة في ولاية كيرالا بجنوب الهند، اليوم الأحد، إن السلطات في الولاية تتخذ إجراءات وقائية بعد وفاة فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بسبب فيروس نيباه، وتحديد 60 شخصاً من المخالطين له على أنهم في فئة الأكثر عرضة للإصابة.
وأشار تقرير استقصائي أجرته وكالة “رويترز” العام الماضي إلى أن أجزاء من كيرالا تعتبر من بين المناطق الأكثر عرضة لخطر تفشي فيروس نيباه على مستوى العالم. يمكن للفيروس، الذي ينتقل من خفافيش الفاكهة وحيوانات مثل الخنازير، أن يسبب حمى وتورم الدماغ لدى البشر، مما قد يؤدي إلى الوفاة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية الفيروس ضمن الأمراض ذات الأولوية نظراً لقدرتها على نشر وباء. لا يوجد لقاح للوقاية من العدوى ولا علاج للإصابة.
وقالت وزيرة الصحة فينا جورج لمراسلي محطات التلفزيون المحلية: “توفي الصبي اليوم الأحد بسبب سكتة قلبية.”
في بيان أصدرته يوم السبت، أعلنت الوزيرة أن الحكومة شكلت 25 لجنة لتحديد وعزل المخالطين في إطار إجراءات احتواء الفيروس. وأضاف البيان أن هناك 214 شخصاً على قائمة المخالطة الأساسية للصبي، من بينهم 60 في فئة الأكثر عرضة للإصابة، وتم تخصيص أجنحة عزل في المؤسسات الصحية لعلاج المرضى.
ويُذكر أن الإصابة بفيروس نيباه كانت مرتبطة بوفاة العشرات في كيرالا منذ ظهور الفيروس هناك لأول مرة في عام 2018.
تم رصد الفيروس لأول مرة قبل 25 عاماً في ماليزيا، وأدى منذ ذلك الحين إلى ظهور بؤر تفشي في بنغلادش والهند وسنغافورة.


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