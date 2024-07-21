تسيّر دراجات دفع رباعي لتعزيز الأمن البيئي والسياحي

وطنا اليوم:باشرت مديرية الأمن العام بتسيير دراجات دفع رباعي، ضمن منظومة عمل إدارتي حماية البيئة والشرطة السياحية، لتمكينهما من تنفيذ واجباتهما المتنوعة في تعزيز الأمن البيئي والسياحي.

وجاء تزويد مديرية الأمن العام بدراجات الدفع الرباعي بمكرمة ملكية سامية، وضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تم استحداثها بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والهادفة إلى تطوير المناطق السياحية والطبيعية التي تزخر بها المملكة والحفاظ عليها.

وستسهم الدراجات في تجويد الخدمات البيئية والسياحية التي تقدمها مديرية الأمن العام، وتكثيف الرقابة فيها وتعزيز قدرات الوصول إلى المواقع ذات التضاريس المختلفة، خاصة في المناطق الحرجية والغابات، والمناطق الصحراوية، والمحميات الطبيعية.

وكانت مديرية الأمن العام قد تسلمت 30 دراجة رباعية الدفع، من قبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، وبحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وخضع العاملون عليها من طواقم وسائقين لدورات مكثفة وواجبات تجريبية، قبل بدء العمل فيها نهاية الأسبوع الماضي.