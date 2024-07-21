ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم:أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه عن تحقيق الصندوق لارباح بلغت حوالي 514 مليون دينار نهاية النصف الاول من هذا العام، مقارنة مع حوالي 447 مليونا لنفس الفترة من العام السابق، وبارتفاع نسبته 15%.

ونتيجة لتحقيق هذه الارباح، اضافة الى تحويلات الفوائض التأمينية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي بلغت حوالي 146 مليون دينار والاخذ بعين الاعتبار التقييم الدوري لمحفظة الاسهم الاستراتيجية، ارتفعت موجودات الصندوق لتصل الى 15.5 مليار دينار نهاية النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع 14.8 مليار نهاية العام الماضي.

وبين كناكريه ان ارباح الصندوق قد جاءت بشكل رئيسي من أرباح محفظة السندات بقيمة 265 مليون دينار، وحصة الصندوق من التوزيعات النقدية للشركات بنحو 164 مليونا، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 70 مليونا، إضافة للدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.

كما انعكس الأداء الجيد للشركات على توزيعاتها النقدية عن نتائج عام 2023، والتي كانت حصة الصندوق فيها الأعلى تاريخيا منذ تأسيسه. مشيرا الى ان حجم محفظة الصندوق من الشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة عمان تشكل حوالي 12.5% من القيمة السوقية للبورصة، وتتوزع على قطاعات البنوك والصناعة والخدمات والتأمين.

هذا وقد حافظت المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية على استقرارها وفقاً للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية، حيث شكلت محفظة السندات 57.5% من إجمالي المحفظة، محفظة الأسهم 15%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.8%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.5% ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.1%.

وأشار كناكريه الى أنه ادراكا من الصندوق لأهمية البعد التنموي المستدام لاعماله واستثماراته، وأثر ذلك على تحسين الاداء المالي للصندوق، والاقتصاد الاردني بشكل عام، يقوم الصندوق بتمويل عدة مشاريع بنية تحتية من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي ومنها مشروعين تم افتتاحهما مؤخرا تحت الرعاية الملكية السامية؛ مشروع حافلات التردد السريع عمّان – الزرقاء وبقيمة تمويل كلية 148 مليون دينار، وكذلك تمويل مركز جمرك عمان الجديد / الماضونة بقيمة تمويل كلية 96 مليون دينار.

ونوه كناكريه الى ان حجم استثمارات منطقتي الملك الحسين بن طلال / المفرق واربد التنمويتين قد ارتفع ليصل الى 655 مليون دينار. فقد ارتفع عدد استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال / المفرق من المصانع القائمة والمصانع تحت التصميم والانشاء الى 64 استثمارا، ووصلت قيمتها الى 610 ملايين دينار. وتوفر المصانع القائمة 1300 فرصة عمل، ويتوقع ان توفر المصانع قيد التصميم والانشاء حوالي 1880 فرصة عمل. وتتوزع الاستثمارات على قطاعات صناعية متنوعة أبرزها صناعة وتجميع المكيفات، سحب وتشكيل الألمنيوم، انتاج الأدوية البشرية والبيطرية، الأسمدة الطبيعية، والصناعات البلاستيكية والكيماوية.

كما وصلت قيمة الاستثمارات العشرة القائمة في منطقة اربد التنموية الى 45 مليون دينار وتوفر 2370 فرصة عمل، وتتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ومراكز اتصال وحاضنات ريادة الاعمال، إضافة الى كلية تقنية للتدريب المهني.

واستعرض كناكريه المشاريع التي يجري العمل على استكمالها حاليا، ومنها استكمال مشروع توسعة واعادة تأهيل فندق كراون بلازا/ البترا والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه الى 93%، وسيوفر عند افتتاحه أكثر من 200 فرصة عمل.

وحرصا من الصندوق على دعم الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، فقد تم مؤخرا ومن خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية (المملوكة للضمان الاجتماعي) بإعادة تشغيل فندق واستراحة الكرك السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي، وتتم إدارة الفندق الذي يقع على مدخل قلعة الكرك من قبل مستثمرين أردنيين، ويتكون من 17 غرفة فندقية ومطعما، ويوفر 100 فرصة عمل. هذا وسبق ان تم خلال العام الماضي اعادة تشغيل فندق عمان برادايس (عمان الشام بالاس سابقا)، الذي تتم ادارته من قبل مستثمر محلي ويوفر 100 فرصة عمل.

واضاف انه سيتم قريبا اعادة تشغيل استراحة زي السياحية بعد ان تم اجراء الصيانة اللازمة، وقيام الشركة بطرح عطاء تأجير الاستراحة. وبذلك يكون تم استكمال تأجير كافة الاستراحات السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي والواقعة في الازرق وجرش وعجلون وزي والكرك ورم.

وعن المشروع الزراعي، قال كناكريه ان شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية تستمر في تنفيذ اعمال المرحلة الثانية من المشروع، ومنها انتاج محاصيل القمح والبطاطا والبطيخ والاعلاف الحيوانية وغيرها من المحاصيل الحقلية، مشيرا الى ان محاصيل الشركة يتم توريدها للسوق المحلي والاسواق الخليجية.

وبخصوص الاستثمار في الطاقة المتجددة، فهناك ثلاث محطات طاقة شمسية بقدرة 15 ميجاواط تغذي الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي إضافة الى مبنى صندوق الاستثمار، ومباني المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتحقق وفرا ماليا في فاتورة الطاقة. وجاري العمل حاليا على دراسة عروض عطاء تنفيذ المحطة الرابعة في منطقة الشوبك بقدرة 1 ميجاواط.

وعن المشاريع المستقبلية، قال رئيس الصندوق انه جاري الاعداد لإجراءات انشاء بعض المشاريع في منطقة العقبة من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية بموجب المخطط الشمولي التنموي لمدينة العقبة، ومنها كمرحلة أولى إقامة سوق تجاري متنوع Multi-Themed Market على مساحة بناء 40 دونما في ارض المثلثية التي تبلغ مساحتها الكلية 123 دونما، كما يتم حاليا استكمال أعمال التصميم الخاصة بفندق تصنيف اربعة نجوم سيقام على الارض الشاطئية المحاذية لفندق انتركونتننتال العقبة.

ويقوم الصندوق ايضا بدراسة مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين والاستثمار العقاري، بالاضافة الى الاهتمام بالمشاريع الوطنية الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني، كما يواصل الصندوق التنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني بهدف الاستثمار المشترك في قطاعات مختلفة.

وختم كناكريه انه في ظل هذه الإنجازات الكبيرة والتوسع المستمر في مختلف القطاعات، يؤكد الصندوق التزامه بمواصلة النمو وتعزيز قيمة استثماراته، والتطلع لفتح آفاق جديدة من الاستثمارات المبتكرة التي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل. مشيرا الى ان هذه النجاحات تعزز الثقة لدى المستثمرين كشركاء محتملين للصندوق، للوصول لمستقبل واعد يرتكز على الاستدامة المالية.