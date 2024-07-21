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قطار الزيادة السكانية في الأردن يخرج عن القضبان

21 يوليو 2024
قطار الزيادة السكانية في الأردن يخرج عن القضبان

وطنا اليوم:قال مستشار التخطيط والتصميم الحضري مراد الكلالدة، إن الأردن يتجه نحو كارثة وانفجار سكاني.
وأضاف أن هجرة السكان لم تعدل داخلية، بل أصبحت خارجية.
وأوضح أن زيادة عدد السكان، أدى تراجع الخدمات الصحية والتعليمية سيما في العاصمة عمّان.
ولفت إلى أن الأردن متنوع جغارفيا من حيث التضاريش والمناخ والموارد الطبيعية، وأن لكل محافظة خصوصية وطبيعة عمل مرتبطة بالمكان.
وتابع: ” الناس يجب أن تسكن وتعمل بالقرب من النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالمكان، فلا مبرر من جلب سكان المحافظات إلى عمان، فعمليات التعدين في الفوسفات والبوتاس ليست موجودة بعمان وإنما مرتبطة بمحافظات أخرى”.
وأكد أن موقع المدينة الجديدة بين عمان والزرقاء خاطئ، مشيراً إلى أن أفضل مكان لها بين عمان والجنوب.
ودعا إلى تعزيز قانون اللامركزية ومجالس المحافظات، وجعل مراكز المحافظات مدن تابعة، وتأسيس مدن جديدة في كل محافظة، كما هو الحال في الزرقاء الجديدة.


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