إصابة ثلاثة أشخاص بينهم سيدة بمشاجرة في إربد

وطنا اليوم:كشف مصدر أمني عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم سيدة بجروح متوسطة إلى سيئة إثر مشاجرة نشبت بسبب خلافات جيران في منطقة الحي الشرقي بمدينة إربد.

وأوضح المصدر أن المشاجرة استُخدمت فيها أدوات راضة، مما استدعى نقل المصابين إلى مستشفى الأميرة بسمة لتلقي العلاج اللازم.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط باقي الأطراف المشاركة في المشاجرة، وأن التحقيقات في الحادثة قد بوشرت لمعرفة ملابساتها وتقديم المتسببين للعدالة.