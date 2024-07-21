بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إصابة ثلاثة أشخاص بينهم سيدة بمشاجرة في إربد

21 يوليو 2024
إصابة ثلاثة أشخاص بينهم سيدة بمشاجرة في إربد

وطنا اليوم:كشف مصدر أمني عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم سيدة بجروح متوسطة إلى سيئة إثر مشاجرة نشبت بسبب خلافات جيران في منطقة الحي الشرقي بمدينة إربد.
وأوضح المصدر أن المشاجرة استُخدمت فيها أدوات راضة، مما استدعى نقل المصابين إلى مستشفى الأميرة بسمة لتلقي العلاج اللازم.
وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط باقي الأطراف المشاركة في المشاجرة، وأن التحقيقات في الحادثة قد بوشرت لمعرفة ملابساتها وتقديم المتسببين للعدالة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:22

التهتموني تبحث مع جمعية المستثمرين الأردنية توفير خدمات النقل العام

16:13

كارثة جديدة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بغزة

15:59

قريبا جدا .. دفتر خدمة العلم سيكون على تطبيق سند

15:47

المراجعة لتصويب الأخطاء ضرور وطنية

15:37

المباشرة بتنفيذ عطاء خلطة أسفلتية لشوارع السلط

15:15

اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم

15:08

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39090 شهيدا

15:00

منع شركة الضامنون العرب من ابرام عقود تأمين المركبات

14:56

الهناندة : التوقيع الرقمي أصبح متاحا ومعترفا به

14:50

مرشحون وناخبون (٤) الاردن والمرحلة الجديدة

14:37

زين و”الوطني للأمن السيبراني” يُطلقان حملة توعوية لكِبار السن حول حماية البيانات على الإنترنت

14:25

تحذير للأردنيين من جهات تعد بأرباح عالية وسريعة

وفيات
وفيات الثلاثاء 23-7-2024وفيات الإثنين 22-7-2024رحيل الدكتور خالد القضاة: المفكر والصحفي والمترجم الفوري العالميوزير الداخلية مازن الفراية ينعي مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات السابق فهد العموشمدير الاحوال المدنية السابق فهد العموش في ذمة الله