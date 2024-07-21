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بنك القاهرة عمان يرعى افتتاح المخيّم الصيفي السنوي الثامن عشر لمؤسسة الحسين للسرطان

21 يوليو 2024
بنك القاهرة عمان يرعى افتتاح المخيّم الصيفي السنوي الثامن عشر لمؤسسة الحسين للسرطان

وطنا اليوم:بدعم من بنك القاهرة عمان افتتحت في مؤسسة الحسين للسرطان فعاليات المخيّم الصيفي السنوي الثامن عشر للأطفال الذين يتلقون علاجهم في مركز الحسين للسرطان، وسط حالة تلاقي الجميع بكرنفال احتفالي بمحبة وفرح .
حضر الافتتاح نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان الدكتور خالد القاسم ، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش.
ثمنت وشكرت السيدة قطامش بنك القاهرة عمان على دعمه ورعايته المستمرة للمخيّم الصيفي السنوي لأكثر من ثلاثة عشرة عاماً، مؤكده على أن المخيّم الصيفي يعد ضمن منهجيّة الرعاية الشمولية لكافة مرضى المركز، والتي تركز على الجانبين العلاجي والنفسي لدعم المرضى.
يشارك في المخيّم الذي يقام على مدار شهر كامل مئة وخمسون مريضا يومياً، ويشمل أنشطة متنوعة وألعابا ترفيهية وورشات فنية من شأنها أن تنمّي قدرات ومواهب الأطفال وتعزز قوتهم البدنية والذنية ، وتمنحهم السعادة والأمل ليتمكّنوا من مواصلة رحلة علاجهم.


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