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عمان الأهلية تشارك بحفل إطلاق أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2024

21 يوليو 2024
عمان الأهلية تشارك بحفل إطلاق أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2024

وطنا اليوم:تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، شاركت جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، في حفل إطلاق أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2024 في فندق الكمبنسكي عمان، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة ماسة للاختبارات الدولية.
وحضر الحفل أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي نيابة عن راعي الحفل، ومعالي أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وعدد من الملحقين والمستشارين الثقافيين العرب في عمان.
ويعتبر أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات حدثاً عالمياً هاماً سينطلق من المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 5-7 ديسمبر 2024 تحت عنوان “التراث الوطني”.
حيث تسعى الوزارة إلى أن يكون الحدث مميزاً بحجم الأردن ومؤسسات التعليم العالي فيه، وأن يترك بصمة مميزة في أذهان جميع المشاركين عن الأردن ومميزاته التعليمية والسياحية.
وتُعدّ جامعة عمان الأهلية من الراعيين لهذا الأولمبياد، حيث أنها ستشارك بفريقين من طلبة الجامعة، وتسعى من خلال مشاركتها الفاعلة إلى تعزيز دورها كمؤسسة تعليمية رائدة في دعم المبادرات الأكاديمية العالمية.
يشارك في هذا الأولمبياد 48 فريقاً من 24 مؤسسة تعليم عالٍ أردنية، بالإضافة إلى مشاركة عشرات الفرق من دول عربية وأجنبية، مما يبرز أهمية الحدث الذي يجذب انتباه الجامعات العالمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية كمضيفة لهذا الحدث الكبير.


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